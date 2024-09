Zemljišče ogradili s trimetrsko ograjo in vzpostavili policijski nadzor, a zanikajo, da bi šlo za begunski center

Madžarska vlada je zanikala navedbe, da v bližini meje z Avstrijo vzpostavlja nov center za migrante. Razmišljajo namreč, da bi območje, ki ga trenutno preurejajo, namenili za tabore za mlade, je v četrtek sporočil vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas.

Domnevna vzpostavitev centra za migrante pri vasi Vitnyed je sprožila nasprotovanje tamkajšnjih prebivalcev, organizirali so tudi protest.

Nasprotovanje je pred dnevi izrazila tudi avstrijska vlada. Notranji minister Gerhard Karner je namreč zagrozil s strožjim nadzorom meje.

Zemljišče ogradili z visoko ograjo

Ugibanja glede centra so se pojavila hkrati s preurejanjem zemljišča okoli nekdanje šole, ki je nekoč gostila ukrajinske begunce. Okolico so v zadnjih tednih ogradili s trimetrsko ograjo in vzpostavili stalen policijski nadzor. Zakrožile so tudi fotografije, na katerih je videti pograde v športni dvorani.

Madžarska vlada je že v sredini meseca zavrnila ugibanja, da vzpostavlja nov migrantski center, kar pa je v četrtek dodatno podkrepil še Gulyas. »Če nas bo Bruselj prisilil, da sprejmemo migrante, potem ne bomo vzpostavili begunskega taborišča na avstrijski meji, ampak na Grand-Placeu, glavnem trgu v Bruslju,« je dejal.

Madžarski premier Viktor Orban že leta nasprotuje priseljencem in se je zaradi nestrinjanja s politiko EU z Brusljem zapletel v številne spore. Med drugim je Sodišče EU Budimpešti odredilo 200 milijonov evrov kazni zaradi kršenja azilne zakonodaje. A ker Madžarska kazni ni plačala, namerava Evropska komisija ta denar odšteti od državi namenjenih evropskih sredstev.