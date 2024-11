Železniško postajo smrti uradno odprli dvakrat: »Skoraj neverjetno je, da nadstreška nismo prenovili 60 let« (FOTO)

Poročali smo že o strašni tragediji, ko je 14 ljudi umrlo, ko se je v petek zrušila streha železniške postaje v Novem Sadu.

»Skoraj neverjetno je, da nadstreška nismo prenovili 60 let«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odzivu ob nesreči poudaril, da od tožilstva v Novem Sadu in srbske vlade zahteva, da se odgovorne za zrušitev nadstreška preganja in ostro kaznuje. Vučić je po tragediji še izjavil, da je »skoraj neverjetno, da nadstreška nismo prenovili 60 let«.

FOTO: Zorana Jevtic Reuters

FOTO: Zorana Jevtic Reuters

FOTO: - Afp

Novosadska železniška postaja je bila zgrajena leta 1964, obnova pa se je začela oktobra 2021, da bi stavbo slovesno odprli sredi volilne kampanje marca 2022 in nato zaradi nadaljevanja del ponovno zaprli. Ministrstvo za promet in srbska družba za infrastrukturo železnice sta januarja zavrnila predložitev pogodb in računov v zvezi s tem. Podatkov o rekonstrukciji postaje ministrstvo ni želelo razkriti, ker naj kitajski izvajalec, konzorcij CRIC-CCCC, ne želi, da bi bili dostopni javnosti pred koncem projekta, je 26. januarja objavil portal 021.rs..Ministrstvo ni navedlo, na kakšni pravni podlagi se dokumenti skrivajo pred javnostjo, pišejo srbski portali.

Kitajski konzorcij se je oglasil

Nevladna organizacija Pokret Kreni - Zamenji je sporočila, da kot informacijo javnega pomena zahteva vse relevantne podatke v zvezi z obnovo novomeške železniške postaje, predvsem pa objavo pogodb, ki so bile razglašene za poslovno skrivnost. Minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić je po nesreči povedal, da bodo odgovornost za tragedijo ugotavljali v prihodnjih dneh.

Prebivalci Novega Sada se zbirajo ob kraju tragedije. V ruševinah življenje izgubilo 14 ljudi, med njimi tudi otrok.

Žalujoči pred želežniško postajo v Novem sadu prižigajo sveče in nosijo cvetje v spomin na žrtve. FOTO: Nenad Mihajlovic Afp

Iz konzorcija CRIC-CCCC so sporočili, da betonski nadstrešek, ki se je podrl, ni bil predmet rekonstrukcijskih del. »Nadstrešnica železniške postaje v Novem Sadu je bila sestavni konstrukcijski del postajnega poslopja in je bila zgrajena hkrati s starim postajnim poslopjem,« navaja CRIC-CCCC v sporočilu in izraža globoko žalost za žrtvami, kakor tudi svoje globoko sožalje družinam žrtev.