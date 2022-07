Zelena Notre Dame: okolica katedrale bo dihala

Obnova pariške gotske katedrale Notre Dame, katere precejšnji del so pred tremi leti pogoltnili ognjeni zublji, že poteka. A medtem ko želijo impresivni cerkvi vrniti nekdanji blišč in slavo, bodo novo življenje vdahnili tudi njeni neposredni okolici. Po načrtih belgijskega krajinskega arhitekta Basa Smetsa, ki je upošteval tudi mnenja domačinov, bo okoli te pariške znamenitosti zrasel velik trg, ki bo s kopico zasejanih dreves postal eno od zelenih src francoske prestolnice.

»Lepoto katedrale moramo ohraniti, to njeno čarobnost pa mora še poudariti njena okolica,« je dejala pariška županja Anne Hidalgo in dodala, da Pariz ne more več mižati ob podnebnih spremembah, temveč se mora nanje pripraviti.

Zato ob zasaditvi dreves, ki bodo dihala in dajala senco, načrtujejo tudi sodoben ohlajevalni sistem, ki ne bo zgolj nižal temperature zraka v okolici, temveč ponudil tudi izjemen fotografski moment.

Prenova okolice katedrale bo stala okoli 50 milijonov, ki jih bo zagotovilo mesto.

Načrt predvideva 4500 kvadratnih metrov odprtega prostora okoli katedrale, ki ga bodo v domiseln vzorec zasadili z drevjem in zelenjem. Tega bo okoli 30 odstotkov več kot doslej, vseeno pa ne bo zastiralo razgleda na reko Seno. Staro parkirišče pod trgom, ki gleda na reko, bodo spremenili v sprejemni center za obiskovalce in dodali arheološki muzej. Zaradi vse bolj peklenskih poletij bodo namestili poseben ohlajevalni sistem, ki bo v vročih obdobjih tla trga prekril s petmilimetrsko plastjo vode.

»To bo znižalo temperaturo zraka za nekaj stopinj, okoli katedrale ustvarilo mikroklimo in ponudilo lesketajočo se, odbojno površino za lepše fotografije.«