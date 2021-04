Zdravnica Sanja šokirala javnost z grožnjo pacientu (VIDEO)

Medtem ko se v Sloveniji te dni veliko govori o grožnjah (tudi s smrtjo) in žalitvah, ki so jih deležni zdravniki, je javnost v BiH razdelil posnetek incidenta, ki se je zgodil v bolnišnici v Doboju (entiteta Republika srbska). Na videoposnetku zdravnica grozi pacientu, da ga bo udarila v mednožje.»Poslušaj. Ne me pripraviti do tega, da te z nogo brcnem v jajca. Položila te bom na tla,« je zdravnicapovedala pacientu, njen izraz na obrazu pa je dal vedeti, da z njo ni češenj zobati. Nato se je obrnila k ženski, ki je snemala: »Ti smrklja, sram naj te, ti nisi sposobna.«Odzivi javnosti na posnetek, ki ga je objavil portal Crnahronika, so bili raznoliki, zdravnica pa za portal klix.ba sicer ni hotela podrobneje komentirati incidenta. Povedala je le, da jo ljudje poznajo in vedo, kakšna je. »Kot pravi: Ni pomembno, kaj ljudje govorijo, pomembno je, kakšen sem na sliki. Tako pravim tudi jaz. Žal mi je, da sem bila nesramna, grozna na tistem videu, a ljudje vedo, kdo sem jaz. Žal mi je, da sem bila grozna.« Kaj je izzvalo njen izbruh jeze, tako ostaja skrivnost ...