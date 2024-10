Zdaj uradno: Hamas potrdil, da so ga Izraelci likvidirali

Palestinsko gibanje Hamas je danes potrdilo smrt svojega vodja Jahje Sinvarja, ki so ga izraelske sile ubile v sredo na jugu Gaze. Po besedah Sinvarjevega namestnika Halila al Haje bo smrt vodje gibanje le še okrepila. Sožalje Hamasu so izrazili jemenski hutijevci in libanonski Hezbolah, ki je ob tem Palestincem zagotovil nadaljnjo podporo.

»Žalujemo za velikim voditeljem, mučeniškim bratom, Jahjo Sinvarjem, Abu Ibrahimom,« je v video izjavi, ki jo je predvajala katarska televizija Al Jazeera, dejal drugi mož Hamasa al Haja.

Zajetih talcev ne bodo vrnili

Po njegovih besedah bo smrt Sinvarja gibanje le še okrepila. Zatrdil je tudi, da zajetih talcev ne bodo vrnili, vse dokler izraelska vojska ne konča agresije v Gazi in se popolnoma umakne iz razdejane enklave, poročajo tuji mediji.

Jahje Sinvar velja za arhitekta Hamasovega napada na Izrael 7. oktobra lani. Kljub njegovi smrti je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal nadaljevanje izraelskih operacij v Gazi, dokler ne bodo osvobodili vseh talcev, ki so jih borci gibanja zajeli med omenjenim napadom.

Da smrt Sinvarja ne pomeni konca gibanja, jedejal tudi Basem Naim, visok član Hamasovega politbiroja. »Zdi se, da Izrael verjame, da uboj naših voditeljev pomeni konec našega gibanja in boja palestinskega ljudstva,« je povedal.

Po njegovih navedbah so v gibanju prepričani, da bodo na koncu zmagali, rekoč da je to vselej rezultat prizadevanj ljudi, ki se borijo za svobodo in dostojanstvo.

Da se bo boj proti Izraelu nadaljeval do osvoboditve Palestine, je v izjavi sporočilo tudi oboroženo krilo Hamasa, brigade Ezedin al Kasam.