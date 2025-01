Zasluži več kot 17.000 evrov na mesec, vendar njeno delo ni za vsakogar

Avstralka Charlotte Bosanquet je opustila fakulteto in začela svoj posel, s katerim zasluži tudi do 17.000 evrov na mesec. Vendar pa njeno delo ni za vsakogar, saj mnogim postane slabo že ob pogledu na to, s čim se ukvarja.

Ustanovila je podjetje, ki se ukvarja s čiščenjem domov, preplavljenih s smetmi, in sama priznava, da njeno delo ni za vsakogar.

Pravi, da v enem tednu zasluži tudi 2.350 evrov.

Charlotte na družbenih omrežjih redno objavlja viralne videe, v katerih pokaže, kako poteka njen delovni dan in v kako nastlano stanovanje je prišla počistiti.

Začela kot študentka

Charlotte se je prvič lotila dela kot študentka, ko je iskala priložnostno zaposlitev. Začela je s čiščenjem domov, polnih smeti, in kmalu ugotovila, da jo strastno veseli urejanje starih in zanemarjenih domov.

Svojo strast je spremenila v uspešen posel in ustanovila podjetje Care Cleaning Services, ki ima sedež v Sydneyju in zaposluje devet ljudi.

Charlotte se je specializirala za čiščenje domov ljudi, ki trpijo zaradi sindroma kopičenja stvari, znanega kot »hoarding«. Priznala je, da je bilo čiščenje takšnih domov na začetku zanjo grozljivo.

Med smetmi pogosto najde mrtve glodavce in iztrebke.

Pri delu vedno nosi rokavice in maske ter uporablja specializirane čistilne pripomočke.

Zasluži 17.000 evrov na mesec

Njeno delo zahteva veliko truda in fizičnega napora, čiščenje pa zaračunava od 3.100 do 12.300 evrov. Po izplačilu zaposlenih in pokritju poslovnih stroškov ji ostane nekaj več kot 17.000 evrov na mesec.

Del zaslužka vlaga v širjenje svojega podjetja, pri 21 letih pa si je s prihranki že kupila svojo prvo hišo. Njeni načrti vključujejo širitev podjetja in upokojitev do 30. leta.

»Bolj umazano, boljše je«

»Ne sodite prehitro, zakaj je nek dom v takšnem stanju. Duševno zdravje ima pri tem ključno vlogo. Preden komentirate, premislite o svojih besedah,« svetuje Charlotte.

Občasno ponuja brezplačne storitve tistim, ki si čiščenja ne morejo privoščiti. »Pomoč ljudem, ki mislijo, da ni izhoda, je najboljši občutek na svetu,« pravi Charlotte. Ima pa eno zlato pravilo: »Bolj umazano, boljše je zame.«