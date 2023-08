Zaskrbljujoče vedenje ork: maščevalne so in potapljajo jadrnice

V Gibraltarski ožini že tri leta narašča število napadov kitov ubijalcev – ork na jadrnice, ki plujejo v teh vodah, od začetka letošnjega leta pa je bilo na tem območju poškodovanih že 250 plovil.

Znanstveniki so objavili še en presenetljiv podatek – vse orke, ki so bile vključene v napade, domnevno pripadajo družini samice, ki jo je leta 2020 na tem območju zadela ladja. Do zdaj so bila mnenja različna, nekateri znanstveniki so menili, da orke napadajo zaradi travme, ki so jo doživele, drugi pa, da za zabavo.

Burna razprava

Na družbenih omrežjih sicer poteka burna razprava med zaščitniki teh živali in tistimi, ki jim očitajo, da so to črno-beli stvori, ki uničujejo ladje, in sadistična maščevalna bitja.

Od februarja 2020, ko je čoln zadel omenjeno samico, so pri španski in portugalski obalni straži zabeležili več kot 500 incidentov z napadi ork na različna plovila, od jaht do jadrnic in manjših čolnov. V tem obdobju so se tri plovila tudi potopila.

Najraje se spravijo nad jadrnice. FOTO: Getty Images

V Gibraltarski ožini letos klice na pomoč prejemajo večkrat na teden, včasih celo vsak dan. Ljudje občasno kličejo zaradi resnih situacij, ki zahtevajo posredovanje obalne straže, pogosto pa jih zgolj zagrabi panika, ko vidijo orke, ki se približujejo njihovi ladji.