Zaradi zloveščega sporočila na toaletnem papirju so letalo preiskali s psi

Letalo, ki je letelo iz Indije v Frankfurt, je moralo zaradi sporočila, napisanega na toaletnem papirju, prisilno pristati v Turčiji. Posadka je namreč odkrila zvitek papirja, na katerem je pisalo »bomba v letalu«.

Gre za boeing 787, ki je prevažal 237 potnikov in 14 članov posadke in so ga morali preusmeriti v Turčijo, v petek popoldne pa je pristal. Protiteroristične ekipe so odhitele na letališko stezo Erzurum, letalo so varno evakuirali. Letališče je bilo zaprto, letalo pa je preiskala posebna enota s psi.

Na platformi Flightradar24 je bila prikazana zastavica »7700«, ki je alarm za splošno nevarnost. Izkazalo se je, da je bil alarm lažen, poroča Slobodna Dalmacija.

