Zaradi tiktokerja razgrabili kumare

Kanadski spletni vplivnež Logan Moffitt svojim sledilcem – kar šest milijonov jih ima! – ponuja različna kuharska navodila. Julija letos je začel na tiktoku objavljati serijo posnetkov na temo kumar. Na svojem profilu ponuja tako recepte kot tudi navodila, kako slastni plod pravilno rezati in shranjevati.

Kuhar iz kumar rad ustvarja nenavadne jedi, kot so jalapeño, chipotle in suši, ki vse izhajajo iz že znanih specialitet z različnih koncev sveta. Recept za kumare z lososovim kremnim sirom, ki je njegov najljubši, je v eni od številnih različic, ki jih je objavil, zbral 32 milijonov ogledov. »Nekako si romantiziral kumare, in to mi je všeč,« je zapisal eden od uporabnikov. »Sploh ne maram kumar, a kljub temu si vsakič ogledam cel video,« je sporočil drugi.

Prodaja se je podvojila. FOTO: Boonchuay1970/Getty Images

32 milijonov ogledov enega recepta.

Vsa zgodba pa ne bi bila nič posebnega, če ne bi povzročila prave norije na Islandiji. Tam so tako navdušeno kupovali to zelenjavo, da je kumar na policah trgovin nenehno zmanjkovalo. Kot so za BBC povedali na združenju islandskih kmetov, to poletje enostavno niso mogli slediti naraščajočemu povpraševanju. Islandska veriga supermarketov pa je sporočila, da se je prodaja kumar podvojila.

Moffittovi recepti so nekaj posebnega v svoji preprostosti in nikoli ne zahtevajo tehtanja ali drugačnega merjenja sestavin. »Osredotočanje na okus, in ne na natančen recept naredi kuhanje super zabavno,« meni spletni kuhar.