Zaradi tehničnih težav se astronavtka slovenskih korenin na Zemljo še ne bo vrnila kmalu

Zaradi tehničnih težav vesoljskega plovila Starliner se astronavta Barry Wilmore in Sunita Williams z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) na Zemljo ne bosta vrnila pred februarjem 2025. Njuno vrnitev načrtujejo s plovilom podjetja SpaceX, medtem ko bo Starliner z ISS odpotoval brez posadke, so v soboto sporočili iz ameriške vesoljske agencije Nasa.

Izkušena astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams in njen kolega Barry Wilmore, ki sta na ISS že od junija, se bosta na Zemljo predvidoma vrnila z vesoljskim plovilom Crew Dragon podjetja SpaceX in ne s plovilom Starliner podjetja Boeing, ki ju je pripeljalo na ISS, je sporočila Nasa.

Ameriška vesoljska agencija je odločitev utemeljila z varnostnimi pomisleki zaradi tehničnih težav Starlinerja.

Williams in Wilmore se bosta vrnila s plovilom Crew Dragon (Crew-9), ki bo proti ISS predvidoma poletelo 24. septembra, vendar bo v vesolje namesto predvidenih štirih poneslo le dva astronavta.

Starliner na Zemljo brez posadke

Njuna vrnitev je predvidena februarja prihodnje leto, medtem ko bo Starliner na Zemljo poletel brez posadke.

Williams in Wilmore sta na ISS prispela 5. junija na prvem testnem poletu plovila Starliner s človeško posadko. Po prvotnih načrtih bi se morala vrniti na Zemljo že po osmih dneh, vendar so se na Starlinerju pojavile številne tehnične težave, med drugim zaradi okvar pogonskih motorjev in uhajanja helija.

Po programih Mercury, Gemini in Apollo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, raketoplanu Space Shuttle med letoma 1981 in 2011 ter SpaceX-ovem plovilu Crew Dragon od leta 2020 je Starliner šesta vrsta vesoljskega plovila, ki so ga izdelali v ZDA in je v vesolje poneslo astronavte.