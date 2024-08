Zaradi nalivov v Avstriji poplave in plazovi (VIDEO)

Silovito neurje z rekordno količino padavin je v soboto popoldne delno poplavilo severni del Dunaja. Zaradi plazov je zaprta cesta čez prelaz Arlberg na zahodu države, poplave in plazovi so povzročili škodo tudi drugod po državi. Mesto Hollabrunn na severu Avstrije je bilo razglašeno za območje katastrofe.

Zemeljski plaz je minulo noč dosegel hišo pri jezeru Zell v osrednjem delu Avstrije in huje poškodoval eno osebo. Reševanje je bilo po navedbah gasilcev močno oteženo, saj je nakopičena zemljina zaprla dostope do objekta, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Stanje je po besedah župana Domenika Davida zelo kritično tudi v Kaprunu, kjer so narasle vode zalile več objektov, plazovi pa zasuli ceste.

Mesto Hollabrunn na severu Avstrije je bilo v soboto razglašeno za območje katastrofe. Močno deževje, ki je območje zajelo v petek zvečer, je povzročilo poplave. V soboto so uspeli izvesti večino intervencijskih del, ostala se nadaljujejo danes. Škoda je po navedbah lokalnih predstavnikov velika. Poplavilo je med drugim objekt za invalide in uničilo pohištvo, teniško dvorano je bilo treba očistiti blata.

Nove nevihte so v soboto prizadele zlasti okrožje Neunkirchen na vzhodu države. V kraju Gloggnitz so potoki prestopili bregove, številne kleti in ulice so bile poplavljene.

Po poročanju televizije ORF je v dunajski severni četrti Döbling v soboto popoldne padlo 110 litrov dežja na kvadratni meter, kar je najvišja poleti izmerjena količina padavin v 152-letni zgodovini meritev na tem območju. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo poplavljen železniški podvoz in gejzirju podoben izbruh iz kanalizacijskega jaška.

Na Dunaju je bila huje poškodovana ženska, ko so jo narasle vode potisnile pod avtobus. Gasilci so morali dvigniti avtobus, da so rešili 35-letnico. Nekaj metrov naprej so iz avtomobila v poplavljenem podvozu rešili voznika. Neurje je povzročilo tudi odpovedi vlakov in zamude letov na dunajskem letališču.

Zaradi plazov je zaprta cesta čez alpski prelaz Arlberg, ki povezuje Predarlško in Tirolsko. Vozniki na tej poti morajo na mnogo daljši obvoz, saj je trenutno zaradi obnove zaprt cestni predor pod prelazom.

V mestu St. Anton am Arlberg še vedno odpravljajo posledice neurja, zaradi katerega sta v petek zvečer prestopila bregove dva potoka. Voda je uničila most, zalila več objektov in ulic ter odnesla več parkiranih avtomobilov, še poroča APA.