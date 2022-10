Zaradi draginje zaposlenim nakazali po 1500 evrov bonusa

Številna podjetja so svojim zaposlenim letos namenila enkratno plačilo v upanju, da bodo omilila udarec skokovite inflacije. Evropski proizvajalec letal Airbus namerava svojim zaposlenim do konca letošnjega leta dati 1500 evrov bonusa (1494 dolarjev). Bonus bo prejel skoraj vseh 126.000 zaposlenih v podjetju, vključno z višjim vodstvom, v Nemčiji, Franciji, Španiji in Združenem kraljestvu.

Zaposleni drugje bodo prav tako prejeli bonus, vendar bo temeljil na lokalnih povprečnih osnovnih plačah teh delavcev. »Nestanovitnost, negotovost, zapletenost in dvoumnost, ki je značilna za naše okolje, sta v zadnjih mesecih dodatno okrepili energetska kriza in inflacija,« je dejal Airbus v sporočilu za javnost, poroča spletni portal Fortune.