Žalostno: poginil je 31-letni Bobi, bil je najstarejši na svetu

Na Portugalskem je poginil najstarejši pes na svetu, 31-letni Bobi, je danes objavila Guinnessova knjiga rekordov na svoji spletni strani. Poginil je v soboto v portugalski vasi Conqueiros, kjer je vse življenje živel pri družini Costa.

Bobi je bil čistokrven alentejski planinski pes, ki ima sicer povprečno življenjsko dobo od 12 do 14 let.

Vest o njegovi smrti je na Facebooku objavila njegova veterinarka Karen Becker, ki je poudarila, da čeprav je živel dlje kot katerikoli pes v zgodovini, njegovih 11.478 dni na zemlji nikoli ne bo dovolj za tiste, ki so ga imeli radi.

Živel je 31 let in 165 dni ter je preverjeno veljal za najstarejšega psa v zgodovini. Njegova starost je potrjena v uradnem registru portugalske zveze veterinarjev.

Imel srečo, da je sploh dočakal prvi rojstni dan

Skotil se je namreč še s tremi psički, ker pa je družina imela že preveč živali, so jih dali usmrtiti. A Bobija so nehote pozabili in je ostal skrit med kupom lesa, kjer se je skotil. Našli so ga otroci, takrat osem let star Leonel z brati, in skrivoma skrbeli zanj. Ko so ga odkrili starši, pa je bilo že prepozno, da bi ga usmrtili, in je ostal del družine.

Leonel meni, da je mirno okolje prispevalo k njegovemu dolgemu življenju kot tudi dejstvo, da ga niso nikoli privezovali in se je prosto gibal v naravnem okolju okoli hiše. Jedel je isto hrano kot družina, le da so jo pred tem namočili v vodi, da so odstranili začimbe. Ko se je postaral, se je manj gibal in večino časa preživel na dvorišču s svojimi mačjimi prijatelji. Bil je tudi zelo družaben.

Kdo je zdaj najstarejši pes na svetu, zaenkrat še ni znano.