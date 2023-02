Kuža Bobi je novi rekorder, star je že 30 let (VIDEO)

Guinnessova knjiga rekordov je 30-letnega psa Bobija s Portugalske razglasila za najstarejšega psa na svetu, s čimer je padel rekord, ki je veljal skorajda stoletje. Bobi je čistokrvni alentejski planinski pes, ki ima sicer povprečno življenjsko dobo 12-14 let. Skrivnost njegove zavidljive starosti naj bi bili geni in življenje v mirnem okolju.

Prejšnji najstarejši pes vseh časov je bil avstralski Bluey, ki je umrl leta 1939 pri starosti 29 let in pet mesecev, medtem ko je bil Bobi minulo sredo star 30 let in 226 dni. Za svojo starost se kar dobro počuti, le hodi težko in vse slabše vidi, poroča britanski BBC.

Njegovo rekordno visoko starost je po navedbah Guinnessove knjige rekordov potrdila portugalska vladna zbirka podatkov o hišnih ljubljenčkih, ki jo upravlja portugalska Nacionalna zveza veterinarjev.

Mirno okolje in dobri geni

Bobi že celo življenje živi pri družini Costa v vasi Conqueiros blizu portugalske zahodne obale. »Med pločevinko hrane za živali in kosom mesa Bobi ne okleva in izbere našo hrano,« je povedal gospod Costa in dodal, da hrano vedno namoči v vodo ter tako odstrani večino začimb.

Leta 2018 je bil Bobi hospitaliziran, potem ko je nenadoma obležal zaradi težav z dihanjem, sicer pa po besedah svojega lastnika živi razmeroma mirno življenje. Gospod Costa meni, da je skrivnost njegove dolgoživosti v mirnem okolju, v katerem živi, morda pa tudi v genih, saj je Bobijeva mati dočakala 18 let, navaja BBC.