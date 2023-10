Žalost do neba: dojenček umrl zaradi oslovskega kašlja

V Mostarju je pred dnevi umrl dvoinpolmesečni dojenček, ki je zbolel za oslovskim kašljem, poročajo mediji v Bosni in Hercegovini. V Federaciji BiH zaznavajo občasne primere oslovskega kašlja, zavod za javno zdravstvo te entitete BiH pa opozarja na nizko precepljenost. Epidemija oslovskega kašlja že pesti jug Hrvaške.

Dvoinpolmesečni dojenček, ki je zbolel za oslovskim kašljem, je umrl 11. oktobra v bolnišnici v Mostarju, so za javno radiotelevizijo BiH HBRT ta teden pojasnili v zavodu za javno zdravstvo hercegovsko-neretvanske županije. Poudarili so, da ni bil cepljen in da je imel tudi druge zdravstvene težave.

Pozivajo k cepljenju

V zavodu za javno zdravstvo FBiH so pozvali k cepljenju, da bi preprečili širjenje te bolezni. Direktor zavoda Siniša Skočibušić je po poročanju mostarskega portala Bljesak.info poudaril, da je cepljenih le 68 odstotkov prebivalstva, za kolektivno imunost pa je potrebna več kot 90-odstotna precepljenost.

Problematično v Splitu

Epidemija oslovskega kašlja je sicer že septembra zajela Dalmacijo, nekaj primerov okužb pa so ta teden potrdili tudi v Zagrebu. Najbolj problematično je stanje v Splitu, kjer je bilo minuli teden več kot 70 obolelih, ta teden pa so potrdili že 125 okužb.

Na Hrvaškem je na ravni države proti oslovskemu kašlju cepljenih okoli 95 odstotkov prebivalstva, najslabša pa je precepljenost v dubrovniško-neretvanski županiji.

Oslovski kašelj je bolezen dihal. Povzroča jo bakterija Bordetella pertussis, ki je v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo od štiri do osem tednov. Prenaša se s človeka na človeka s kužnimi kapljicami, navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Oslovski kašelj je še vedno pomemben vzrok smrti pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev.