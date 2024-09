Zakuhala hud škandal: političarka po rodu iz Bosne prestrelila podobo Device Marije

Iz Švice poročajo o prvovrstnem političnem škandalu. Sanija Ameti, tamkajšnja političarka bosansko-hercegovskega rodu in sopredsednica gibanja Operation Libero, se je znašla v središču škandala, potem ko je na instagramu objavila fotografije, na katerih je uporabila podobo blažene Device Marije z detetom kot tarčo za streljanje.

Strelja zaradi stresa

Sanija Ameti sicer res prosti čas preživlja na strelišču in poudarja, da ji streljanje pomaga pri soočanju s stresom. Na instagramu je objavila dve fotografiji, ki prikazujeta njeno streljanje, medtem ko je prej omenjena slika, na kateri so vidne luknje od nabojev, uporabljena kot tarča. Fotografija je v javnosti sprožila velik odmev, mnogi so dejali, da je prizadela čustva vernikov, navaja Blick.

Njeno opravičilo

Po izbruhu škandala se je Ametijeva opravičila in objavo takoj izbrisala. »Kot šablono za streljanje z desetih metrov sem potrebovala motive, ki so bili dovolj vidni. Pri roki sem imela to sliko, ki je bila dovolj velika. To ni bilo prav. Res mi je žal, če sem koga užalila,« je sporočila.