Zakonca prišla po loto dobitek dveh milijonov evrov: povedala sta, kaj bosta z denarjem

Zakonca iz Zagreba sta se oglasila na blagajni Hrvaške Loterije, saj sta zadela vrtoglavi dobitek v vrednosti dveh milijonov evrov. Dejala sta, da skupaj igrata loto in da ima vsak svojo vlogo, piše Kurir.

»Največkrat jaz zbiram številke, soprog pa plačuje,« je rekla nasmejana dobitnica nagrade in priznala, da ima »svoje srečne številke«.

Zakonca imata svoje srečne številke. FOTO: Marko Lukunić, Pixsell

Na vprašanje, kako sta izvedela za dobitek, je njen soprog dejal: »Čakal sem na Ligo šampionov in zraven spremljal žrebanje. Nisem bil prepričan o izžrebanih številkah, ker jih je soproga izbirala, a ko sem videl, da je glavni dobitek izžreban, listek pa vplačan na prodajnem mestu, kjer sem ga kupil, sem vstal in pogledal na listek. Moram priznati, da sem bil tisti trenutek povsem miren,« je dejal srečnež.

Dan pozneje

Naval adrenalina je občutil šele dan pozneje. »Nekoč sem na Lotu 7 osvojil šestico in takrat sem bil vseskozi vznemirjen zaradi dobitka. Verjetno zato, ker sem razmišljal, zakaj nisem dobil sedmice,« je v šali izjavil, piše Kurir.

Nagrado bo razdelil z družino. »Naredila sva načrt in denar bo ostal znotraj družine in najinih otrok. Srečna sva, da jima lahko pomagava pri reševanju stvari, ki so njim pomembni in da bodo lahko s pomočjo tega dobitka lažje šli skozi življenje,« sta povedala presrečna dobitnika.