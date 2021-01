Zakaj so uporabniki WhatsAppa besni?

Signal je vse bolj priljubljen. FOTO: Dado Ruvic Reuters

»Hej, a imaš Signal?« to je eno izmed vprašanj, ki jih je v zadnjih tednih mogoče slišati najpogosteje. Gre za aplikacijo za izmenjevanje sporočil, ki je skoraj čez noč postala med najpogosteje prenesenimi tako na Google playu kot tudi v iStoru. Svoj vzpon je doživela, ko je vse več uporabnikov, ki so bili razočarani nad WhatsAppovimi novimi pogoji uporabe, aplikacijo izbrisalo in si naložilo Signal ali Telegram. WhatsApp je svoje uporabnike obvestil, da je spremenil politiko zasebnosti in začel nekatere vaše osebne podatke in informacije o vas deliti s Facebookom.Sicer to ni nič novega in je bilo pričakovano, saj WhatsApp Facebooku posredujejo nekatere podatke že vse od leta 2016. Po novem pa bo Facebook vedel tudi, kako in kdaj nekdo uporablja aplikacijo in tudi IP-naslove. Tisti, ki so pričakovali, da bo njihova komunikacija na WhatsAppu varna in zasebna, so bili tako zagotovo močno razočarani in se odločili, da poiščejo alternativo. Mnogi so jo našli v Signalu in Telegramu. Na spletni strani Wiered pišejo, da je Signal v primerjavi z drugimi komunikacijskimi aplikacijami mnogo bolj dodelan in v koraku s časom, ko gre za varnost.Za Signalom stoji neodvisna organizacija, no, pravzaprav fundacija (Signal Foundation), ki sta jo leta 2018 ustanovila nekdanji Twitterjev uslužbenecin ustanovitelj WhatsAppa. Sensor Tower ugotavlja, da je Signal samo v tednu od 5. do 12. januarja dobil več kot 17.8 novih uporabnikov. Število prenosov se je v samo enem tednu povečalo za 61 odstotkov.Število prenosov WhatsAppa se je medtem skričilo in kot kaže se bo krčilo še naprej. Tisti, ki ne bodo sprejeli novih pogojev poslovanja do 8. februarja, bo namreč WhatsApp izbrisal sam.