Zahteval je, da je zaradi verskih razlogov na osebni izkaznici nasmejan: to je odločilo sodišče

Češko ustavno sodišče je v torek zavrnilo primer moškega, ki je iz verskih razlogov zahteval izjemo od pravil, ki prepovedujejo nasmeh na fotografijah za potni list in osebno izkaznico.

Moški je želel pravico do nasmeha na osebnem dokumentu, vendar je sodišče v Pragi njegovo zahtevo zavrnilo. V skladu s predpisi morajo fotografije na osebnih dokumentih prikazovati nevtralen izraz obraza, njegova pa teh standardov ni izpolnjevala.

Izjemo je zahteval na podlagi pripadnosti verski skupnosti Ecclesia Risorum ali »Cerkev nasmeha«, katere glavno sporočilo je širjenje nasmehov med ljudmi, je dejal.

Sodniki so presodili, da njegova pravica do svobode veroizpovedi ni bila omejena, in poudarili zahteve EU po nevtralnem izrazu obraza na fotografijah za osebne dokumente, da se zagotovi zanesljiva identifikacija. Prav tako so izrazili dvom o »resnosti« verskih prepričanj tožnika.

Češko ministrstvo za kulturo je pred petimi leti zavrnilo prošnjo Cerkev nasmeha za priznanje statusa verske skupnosti.