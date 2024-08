Zahodni Balkan pustošijo požari, gasiti pomaga tudi Slovenija

Po Zahodnem Balkanu se spopadajo s številnimi požari. V Črni gori je aktivnih več požarov, tudi na območju Podgorice, a hiše niso ogrožene. V BiH so hiše pred ognjem branili pri Mostarju, v Srbiji pa so v četrtek omejili požar, ki se je razširil iz Severne Makedonije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na območju črnogorske prestolnice sta bila davi aktivna dva požara, nobena od hiš pa ni ogrožena, je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina povedal poveljnik podgoriške službe za zaščito in reševanje Zdravko Blečić.

Pojasnil je, da so gasilci v zadnjih 24 urah opravili 36 intervencij na območju Podgorice in v okoliških krajih, kjer pa požari niso več aktivni.

V četrtek popoldne je izbruhnil tudi požar pri Mostarju v Bosni in Hercegovini, kjer so gasilci branili hiše pred ognjem na treh lokacijah.

Ogenj pod nadzorom

Požari so še vedno aktivni, a so pod nadzorom in ne ogrožajo več hiš, danes poroča tiskovna agencija Federacije BiH Fena.

Požar nad Podgoro. FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell

Na jugovzhodu Srbije so gasilci po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug medtem omejili požar v Kozjaku, kamor se je razširil iz Severne Makedonije. Prav tako je pod nadzorom požar pri Boru na vzhodu države.

V Severni Makedoniji je bilo v četrtek aktivnih deset od 20 gozdnih požarov, je po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia dejal direktor makedonskega kriznega centra Stojanče Angelov.

Na območju te države je bilo v začetku tedna aktivnih več kot 30 gozdnih požarov, ogenj pa je zajel tudi več vasi. En moški je umrl.

Severni Makedoniji pri gašenju znova pomaga tudi Slovenija, ki je tja v četrtek napotila helikopter Slovenske vojske s posadko. Tam bo ostal predvidoma pet dni.