Jezikovni nasveti: Zapis ure in datumov

Gotovo bi vam bilo nerodno, če bi nekomu poslali vabilo, ta pa bi namesto bistva najprej opazil moteč nepravilen zapis časa. Prav tako ni prav nič prijetno, če nas v informacijah o delovnem času ambulante zmoti zapis ur. Najbolje, da si skupaj ogledamo, kakšen je slovnično pravilen zapis ure v slovenščini.

Recimo, da bi prijateljico Majo radi videli ob štirih popoldne. Kateri zapis je pravilen? Maja, pridi, prosim, ob 16h, 16.00 uri, 16 uri. Odgovor: Noben. Tako bi Majo povabili pravilno: Maja, pridi, prosim, ob 16. uri ali ob 16.00.

Če želite, da Maja pride petnajst do petih, ne smete zapisati: Maja, pridi prosim ob 16.45 uri ali ob 16:45. Pravilen bi bil zapis: Maja, pridi prosim ob 16.45.

Kaj pa če hočemo povedati, da je Maja pretekla maraton v dveh urah in petinpetdesetih minutah? Čeprav se nam vejica ponuja kar sama od sebe, je v zapisu ni. Seveda ne pozabimo na presledek. Maja je tekla 2 uri 55 minut.

Kako pa zapisujemo polnoč? Pravilno je: Nazdravili smo ob 00.00, ob 24.00 ali ob 24. uri.

Če bi radi napisali delovni čas svoje trgovine, imate na voljo naslednje zapise:

– Trgovina je odprta od 9. do 19. ure. (napačno od 9.–19. ure).

– Trgovina je odprta od 9.00 do 19.00. (napačno od 9. do 19.00 ure)

– Trgovina je odprta 9.–19. ure. (napačno 9.–19.00)

– Trgovina je odprta 9.00–19.00. (napačno 9.00–19.00 ure). Pazite na stični pomišljaj, ki nadomešča predloga od do.

Upam, da se bo prijateljica Maja odzvala vašemu povabilu in da pride v vašo trgovino čim več kupcev.

Kako pa je z zapisom datumov? Opazila sem, da se velikokrat zapisujejo brez presledkov med dnevom, mesecem in letom ali celo z ničlami pred dnevom in mesecem (24.5.2012 ali 24.05.2012), in sicer z razlago, da ne bi mogel kdo datuma ponarediti in vpisati še kakšne številke vmes. Ali je to pravilno? Vsekakor ni.

Datume pišemo s številkama za dan v mesecu in leto, mesec pa s poimenovanjem, ki je lahko okrajšano, ali z njegovo zaporedno številko. Ničle pred dnevom in mesecem ne pišemo. Za dnevom in mesecem pišemo stično piko in delamo presledke. Torej: 3. 4. 2025, 3. aprila 2025, 3. april 2025 ali 3. apr. 2025.

Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi z rabo jezika, ki ga ne znate streti sami, nam pišite na lektura@slovenskenovice.si.

Želim vam veliko prijetnih srečanj in zanimivih pogovorov do naslednjič!

Tamara Rojc, prof. slovenščine