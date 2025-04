Ali Janković prihaja v srbsko politiko? V nocojšnjem pogovoru je jasno povedal, kaj sledi

Župan Ljubljane Zoran Janković razume nedeljsko izjavo srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki ga vidi v srbski politiki, kot izjemno spoštovanje Vučića do njega in njegovega dela. »A ostajam župan Ljubljane,« je dejal v nocojšnjem pogovoru za 24 ur zvečer na POP TV, svojo odločitev glede nadaljnjih potez pa napovedal za 9. maja prihodnje leto.«

»Vse drugo je še absolutno prezgodaj, tudi slučajno o tem nisem razmišljal, zakaj pa bi?« se je vprašal Janković. »Do volitev je še leto in pol, odločitev bom objavil 9. maja prihodnje leto, v tem času je Ljubljana moje mesto,« je dejal in napovedal zaključek dela in številnih projektov v tekočem mandatu.

Janković je pojasnil, da je za Vučićevo stališče slišal v nedeljo zvečer, a »moja zgodba je, da bom župan Ljubljane do konca mandata, županska funkcija me zadovoljuje«.

Potrdil je, da se je z Vučićem srečal v manjšem krogu ljudi na večerji ob nedavnem obisku kongresa Uefa v Beogradu. Kot je dejal, so govorili o stabilnosti, miru, da je treba stanje umiriti, a, kot je pojasnil, pogovori o tem, kar je v nedeljo povedal Vučić glede možnega angažmaja Jankovića v srbski politiki, niso potekali. »Zakaj je to rekel, morate njega vprašati,« je dejal.

Že lani dobil ponudbo

Potrdil je, da je že lani dobil ponudbo za sodelovanje pri projektu svetovne razstave Expo 2027 v Beogradu. Kot je pojasnil, je sporočil, da lahko dela brezplačno in ko ima čas, predlog pogodbe pa poslal na KPK, odkoder pa še ni dobil odgovora.

Kar zadeva razmere v regiji, si »ne želi, da bi spet kaj počilo«. Dejal je, da vse poziva k pogovoru in miru. »Morije več ne potrebujemo, trdim, da mora regija ostati mirna,« je dejal Janković. Kot zanimivo je označil dejstvo, da je EU povedala podobno, kot je sam navedel v januarskem pismu podpore Vučiću, da je on porok za stabilnost.

Vučić je v nedeljo zvečer ob objavi imena novega srbskega premierja Đura Macuta povedal, da se je pri iskanju premierja pogovarjal tudi z Jankovićem. Dejal je, da je Jankovića vprašal, v kakšni obliki želi biti angažiran, a da mu je ta odvrnil, da njegov županski mandat še traja. Dodatno pozornost je zbudila tudi navedba Vučića, da od Jankovića na enih od prihodnjih volitev pričakuje ne le verbalno pomoč, ampak tudi kaj več. »Želel bi, da bi bil enkrat v prihodnosti Janković glavni, jaz pa bi mu pomagal. Bomo videli,« je dejal Vučić.

Sprva naj bi pristal na ponudbo

Po današnjem poročanju portala nova.rs, ki se sklicuje na zaupni vir, naj bi sprva celo že pristal na Vučićevo ponudbo, a si je nato premislil. Po besedah enega od sogovornikov omenjenega portala pa naj bi imel Vučić z Jankovićem načrte tudi za srbske predsedniške volitve, ki bodo leta 2027.

Janković je že konec januarja, ko so v Srbiji po zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji že potekali množični protesti proti oblasti zaradi korupcije in klientelizma, razburil javnost s pismom podpore Vučiću. V njem je srbskega predsednika pozval, naj nadaljuje svojo pot in ne dovoli, da bi pritiski ali napadi zamajali smer, ki jo je zastavil. Janković je kasneje poudaril, da je šlo pri tem za njegovo osebno mnenje, njegova glavna želja pa da sta mir in stabilnost v Srbiji.