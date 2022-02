Ruske sile zavzele Harkov, ljudi pozivajo, naj ne hodijo na ulice (V ŽIVO)

Ruske sile so danes vstopile v drugo največje ukrajinsko mesto Harkov, poročajo tuje tiskovne agencije. Medtem je bilo v prestolnici Kijev ponoči dokaj mirno, so ruske sile obstreljevale naftno rafinerijo v Vasilkivu okoli 30 kilometrov jugozahodno od Kijeva. Izbruhnil je velik požar.

Vodja regionalne uprave v Harkovu Oleg Sinegubov je po poročanju BBC povedal, da so v severni del mesta vstopila ruska lahka vojaška vozila. Ljudi je pozval, naj ne hodijo na ulice, saj potekajo ulični boji. Tudi posnetki kažejo ruska vozila na ulicah mesta na severovzhodu Ukrajine.

Iz Harkova so ponoči poročali o obstreljevanju. Ruska raketa je zadela devetnadstropno stavbo, pri čemer je umrla najmanj ena oseba, več je bilo ranjenih. Zadeli so tudi plinovod v bližini mesta.

Strožje sankcije

Zahodne zaveznice, vključno z Evropsko komisijo, so dosegle dogovor o nizu novih finančnih sankcij proti Rusiji zaradi njene napada na Ukrajino. Te vključujejo tudi izključitev nekaterih ruskih bank iz plačilnega sistema Swift.

V skupni izjavi so se Evropska komisija, Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, ZDA in Kanada zavezale, da bodo zagotovile umik nekaterih ruskih bank iz združenja za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo Swift. »To bo zagotovilo, da bodo te banke odrezane od mednarodnega finančnega sistema in bo škodovalo njihovi zmožnosti, da delujejo globalno,« so zapisale v sporočilu, ki so ga med drugim poslali iz Bruslja in Bele hiše.

Bo Rusija ostala brez mednarodnih rezerv?

Kot je v Berlinu pojasnil tiskovni predstavnik nemške vlade, naj bi šlo v prvi vrsti za banke, ki so že deležne sankcij mednarodne skupnosti. Države in Evropska komisija so napovedale tudi sankcije, ki bodo ruski centralni banki onemogočile uporabo mednarodnih rezerv na način, ki bi spodkopal učinek njihovih sankcij.

Po besedah visokega predstavnika ameriške administracije to pomeni, da ruska centralna banka ne bo več mogla »podpirati rublja«, država pa bo postala »globalna ekonomska in finančna izobčenka«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zavezale so se še, da bodo ukrepale proti ljudem in pravnim osebam, ki prispevajo k vojni v Ukrajini in škodljivim dejavnostim ruske vlade, zlasti v luči omejitve prodaje t. i. zlatih potnih listov. Ob pomoči teh so namreč lahko bogati Rusi, povezani z rusko vlado, postali državljani drugih držav in tako pridobili dostop do njihovih finančnih sistemov.

Okrepitev proti dezinformacijam

Že v prihodnjem tednu nameravajo oblikovati tudi posebno transatlantsko delovno skupino, ki naj bi zagotovila učinkovito uresničevanje finančnih sankcij, tako da bi prepoznali in zamrznili premoženje posameznikov in družb, ki obstajajo znotraj njihovih pristojnosti. Obenem pa načrtujejo tudi okrepitev usklajevanja pri delovanju proti dezinformacijam in drugim oblikam hibridne vojne, so še zapisali v skupni izjavi.

Kot je po videokonferenci z voditelji sodelujočih držav sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo voditeljem držav članic EU predlagala te nove ukrepe, s katerimi naj bi »okrepili naš odziv na rusko invazijo v Ukrajini in ohromili Putinu zmožnost financiranja vojnega stroja«.