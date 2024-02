Zadnji festival golih moških

Eden najbolj čudaških festivalov na svetu je ta mesec še zadnjič zaživel. Tisočletna tradicija se je končuje zaradi staranja prebivalstva in pomanjkanja mladih, ki bi se udeleževali festivala. Sominsai ali festival golih moških prirejajo na Japonskem v templju Kokuseki. Dogajanje pa vključuje na stotine pomanjkljivo oblečenih moških. Le s kosi belega blaga imenovanimi mavaši ovitimi okoli ledij, se moški na sedmi dan luninega novega leta odpravijo na lov za talismani, ki jih je blagoslovil glavni duhovnik templja. Obred je zelo natančen, zato je za mnoge starejše udeležence postalo pretežko slediti običaju.

Starejši udeleženci težko sledijo kompliciranemu obredju.

Moški se v okviru obreda med drugim, ko zaide sonce, okopajo v reki, s čimer se simbolično očistijo, nato pa strnejo vrste v gorskem templju, kjer se začne, dokaj agresiven boj za talisman. V okviru obredja moški molijo za plodno žetev in z besedami 'jasso joyasa' odganjajo zlo. Zadnji obred so mnogi udeleženci obeležili s kamerami, uradno pa se je zaključil ob 23. uri po lokalnem času.

Udeleženci imajo prekrite le dimlje. FOTO: Philip Fong Afp

»Čeprav smo si prizadevali za nadaljevanje festivala po svojih najboljših močeh, da bi preprečili odpovedi ali motnje v zadnjem trenutku v prihodnosti, je bila sprejeta odločitev o odpovedi samega festivala,« je povedal glavni duhovnik Daigo Fujinami.

Eden od moških, ki so na zadnjem festivalu uspeli ujeti talisman, 49-letni Kikuchi Toshiaki, obžaluje, da se bo tradicija končala. »Žalostno je, da se festival končuje. Sodeloval sem v upanju, da bo to nepozaben festival,« je izjavil. Toshiaki, pa tudi mnogi drugi moški na festivalu, so izrazili upanje, da se bo festival v prihodnosti znova vrnil.

Po tisočletni tradiciji se je festival letos odvil zadnjič. FOTO: Philip Fong Afp

Festival je sicer nepopravljivo prizadela epidemija, zaradi katere so v času pandemije covida-19 potekali le molitveni in nekateri drugi manjši obredi. Dokler je še potekal v živo, je festival sicer pritegnil okoli sto udeležencev in na tisoče turistov, velika množica pa ga je pospremila tudi letos.

Podobni festivali potekajo na japonskem tudi po drugih templjih, vendar pa je bil prav festival v templju Kokuseki še posebej znan. nekateri templji v obredje vključujejo tudi ženske, ki so, podobno kot moški, oblečene le v skromno obredno oblačilo.