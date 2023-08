Zadnja v porciji školjk je skrivala biser: kar je Ken naredil kasneje, navduši

Američanka iz mesta Westerly v zvezni državi Rhode Island se pri 70 letih počuti kot najsrečnejše dekle na svetu iz dveh razlogov: nedavne zaroke in prstana, v katerem je biser, ki ga je v družbi pet let starejšega partnerja našla med uživanjem školjk.

Sandra Sikorski in Ken Steinkamp sta zadnja štiri leta redna obiskovalca restavracije The Bridge Westerly. Uživata v tako imenovanih trdih školjkah. Jedla sta jih tudi decembra 2021, Ken je bil pravi džentelmen: Sandri je odstopil zadnjo školjko na krožniku. »Takrat sem v ustih začutila okroglo stvar in pomislila: 'Kaj za vraga je to?' Izpljunila sem jo v roko in položila na mizo. Svakinja je pomislila, da je zob,« se spominja Sandra. A ni bil zob, temveč čudovit 9,8-milimetrski biser. Tako kot ostrige jih lahko tvorijo tudi trde školjke, vendar po ocenah stroke povprečno le ena na 5000, poleg tega pa je večina tovrstnih biserov slabe kakovosti.

Nevesta se bo lahko pohvalila s prav posebnim prstanom. FOTO: Chatsimo/Getty Images

Izjemno majhna možnost

Draguljar je Sandri potrdil, da je našla biser školjke Mercenaria. Možnost, da bi našli biser omenjene velikosti, je izjemno majhna, ena proti milijon, je poudaril draguljar. Po teži in velikosti je strokovnjak sklepal, da je bilo za njegov nastanek potrebnih 50 let.

To je pravljica. To je res čarobno.

Pred dnevi je Ken pokleknil pred življenjsko sopotnico, ji zastavil tisto vprašanje in ji ponudil zaročni prstan – narejen iz redkega bisera iz restavracije. »Čutil sem, da je to nekakšen signal, in si mislil, da bi bil odličen zaročni prstan,« je povedal Ken.

Za praznovanje zaroke sta se bodoča zakonca vrnila v restavracijo, kjer sta našla biser. Sporočiti sta jim želela čudovito novico.

»To je pravljica. To je res čarobno. Velikokrat slišim goste, ki upajo, da bodo v školjki našli biser. Vendar se to nikoli ni zgodilo,« je ob njunem obisku povedala Myra Dioisio, zaposlena v restavraciji. Sandra Sikorski je dejala, da bo dala biser oceniti, prstan pa bo nekoč zapustila svoji vnukinji Nori.