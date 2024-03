Lastnik ladje, ki je nasedla na cesti: Še vedno je ne moremo odstraniti (VIDEO)

Območje Zadra so v nedeljo zvečer zajele obilne padavine ter poplavile skoraj vse dele mesta, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili z zadrske meteorološke postaje. Do davi je v tem dalmatinskem mestu padlo 164 litrov padavin na kvadratni meter, gasilci so imeli 33 intervencij.

Dež, ki ga je spremljalo močno grmenje, je začel padati v nedeljo okoli 20. ure in je ponehal šele zgodaj zjutraj, je dejal vodja zadrske meteorološke postaje Anđelko Vidović. Pojasnil je, da je v tem času na območju Zadra padlo toliko padavin kot v polovici Hrvaške skupaj.

O obilnem deževju poročajo tudi iz Nina. Lastnik ladje, ki je nasedla na kopno, je pojasnil, kako se je njegov čoln znašel na cesti, kljub temu, da je bil na suhem privezu. »Reka Miljašić Jaruga se je sinoči dvignila za več kot 120 centimetrov in se razlila. Tako se je znašla na cesti. Čakamo, da se vreme umiri, ne vemo pa, kdaj bomo čoln lahko umaknili, saj gladina reke še vedno narašča.

Po pisanju HRT je s 164 litri dežja na kvadratni meter rekordna količina padavin v mesecu marcu vse od 1961. leta, odkar izvajajo meritve na tej merilni postaji. In toliko dežja je padla v manj kot dvanajstih urah.

»Hkrati pa je, čeprav je minila šele tretjina meseca, po še neuradnih podatkih na postaji Zadar Puntamika dosežen nov rekord v skupni mesečni količini padavin v marcu – od 1. do 11. marca ob 7. dopoldne je bilo izmerjenih kar 223 mm padavin. Prejšnji rekord je bil leta 1985, ko je v celem marcu padlo 202 mm, je za HRT razkril meteorolog Zoran Vakula.

Ogromno dela za gasilce

Gasilci so morali na območju Zadra ponoči posredovati 21-krat, zjutraj pa 12-krat. Največ dela so imeli z izčrpavanjem vode iz kleti, garaž in pritličnih stanovanjskih prostorov. V vodi je obtičalo več avtomobilov.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes zaradi močnih sunkov vetra, obilnih padavin in mogočih neviht za srednjo in južno Dalmacijo izdal oranžno vremensko opozorilo.

Zaradi slabega vremena danes v Dalmaciji ne vozijo nekateri trajekti.