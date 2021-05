Za vstop v Avstrijo dovolj dokazilo o PCT

Ne priznavajo ruskega cepiva

Za vstop v Avstrijo je od danes namesto obvezne karantene za prišleke iz nekaterih držav potrebno dokazilo o prebolelosti covida 19 ali o cepljenju proti tej bolezni ali pa negativen test na okužbo z novim koronavirusom (PCT) v angleškem ali nemškem jeziku. Na seznamu držav brez karantene je tudi Slovenija.Še naprej se bo treba za vstop v Avstrijo elektronsko prijaviti na naslovu https://entry.ptc.gv.at. Dnevni migranti morajo tovrstno prijavo obnoviti vsakih 28 dni.Na seznamu držav, za katere ne bo več obvezna karantena ob vstopu v Avstrijo, bodo poslej poleg Slovenije še Andora, Avstralija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Finska, Francija, Lihtenštajn, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Južna Koreja, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Slovaška, Španija, Švica in Vatikan. Iz vseh teh držav je ob PCT-dokazilu v angleškem ali nemškem jeziku omogočen vstop v državo v vseh oblikah, tudi turističen.Avstrija priznava vsa cepiva proti covidu 19, ki sta jih doslej priznali Evropska agencija za zdravila (Ema) in Svetovna zdravstvena organizacij (WHO), kar med drugim pomeni, da Avstrija za zdaj ne priznava ruskega cepiva Sputnik V, priznava pa kitajsko cepivo Sinopharm.Za prišleke z območij z visoko incidenco okužb z novim koronavirusom bo še vedno veljala karantena, za tiste, ki prihajajo iz držav z novimi različicami virusa, pa bodo veljala še strožja pravila.V Avstriji bodo sicer danes odprli večino gospodarskih dejavnosti, ki so trenutno zaprte v okviru ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim se bodo lahko znova odprli restavracije, hoteli ter športne in kulturne ustanove.