Za obleko, ki jo je nosila Marilyn Monroe, si obetajo 200.000 evrov

Konec marca bo v Los Angelesu dražba, na kateri bodo ponujali več kot tisoč reči, ki so nekoč pripadale ikoni Marilyn Monroe ter kontroverznemu ustanovitelju revije Playboy Hughu Hefnerju. Med njimi bo več kosov oblačil, šminka, ki je bila narejena posebej za igralko, ter nekaj fotografij, ki so bile posnete na snemanjih.

Hefner in Monroejeva počivata drug ob drugem na pokopališču v Los Angelesu.

Največ, okrog 200.000 evrov, si obetajo za črno žametno obleko, ki jo je Marilyn nosila v filmu iz leta 1955 Sedem let skomin. Zbiratelji in oboževalci tragično preminule svetlolaske bodo lahko dražili tudi vijolični triko iz satena, ki ga je nosila na fotografijah, posnetih leta 1958 za revijo Life Magazine. Zanjo pričakujejo okrog 40.000 evrov. Na dražbi bosta na voljo še originalni program ter vstopnica, ki ju je dobila Marilyn, ko se je udeležila rojstnodnevne gala zabave takratnega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Na njej se je v spomin ljudi po vsem svetu zapisala po izvedbi pesmi Vse najboljše, ki jo je na odru odpela v ikonični z bleščicami posuti obleki, ki so jo nanjo kar prišili, predlani pa si jo je za obisk Met Gale izposodila starleta Kim Kardashian ter jo domnevno poškodovala.

Na voljo bosta tudi originalni program ter vstopnica, ki ju je dobila Marilyn, ko se je udeležila rojstnodnevne zabave takratnega ameriškega predsednika. FOTO: Jessica Rinaldi/Reuters

Med rečmi, ki so nekoč pripadale Hefnerju, je nekaj umetniških slik, ena je delo Andyja Warhola, druga LeRoya Neimana, pa seveda svilena pižama, njegov zaščitni znak, copati, pipa in smoking. Preden bodo vse to ponudili na dražbi, bo zbirka prihodnji mesec razstavljena najprej v Hongkongu, nato še v Šanghaju.

Marilyn Monroe in Hugh Hefner, ki je igralko uvrstil v čisto prvo izdajo Playboya, sta bila rojena leta 1926, Hefner pa je leta 1992 zase kupil grobnico tik ob tisti, v katero so veliko prezgodaj položili Marilyn Monroe. Zanjo je odštel malo manj kot 75.000 evrov.