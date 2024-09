Za obisk umazanih stranišč zaračunavajo

GOOGLE je na podlagi mnenj spletnih uporabnikov sestavil lestvico najboljših in najslabših letališč v Evropi. Najbolje se je odrezalo letališče v Istanbulu, ki je doseglo povprečno oceno 4,4, pri čemer je pet najvišja ocena. Prejelo je skupaj 100.000 ocen, uporabniki pa so hvalili njegovo velikost, čistočo in dobro organiziranost.

Letališče v Zürichu slovi po največji izbiri švicarske čokolade.

Na lestvici najboljših so se znašli še letališče Francisco de Sa Carneiro na Portugalskem, mednarodno letališče v Atenah, Václav Havel na Češkem, o katerem so komentatorji med drugim povedali, da je popolnoma nestresno, in letališče v Zürichu. Slednjemu je povprečno oceno 4,3 določilo 26.000 ocenjevalcev, ki so med drugim hvalili eno najbogatejših ponudb švicarske čokolade na svetu. Če ste ga že kdaj obiskali, najbrž veste, da nakupovalno pohajkovanje po njem tudi precej stane. Kljub temu pa ni najdražje letališče v Evropi – ta naziv je v neki drugi raziskavi pripadel letališču Oslo-Gardemoen na Norveškem.

Letališče Heraklion bi, sodeč po mnenjih spletnih uporabnikov, potrebovalo še kako čistilko. FOTO: Balipadma/Getty Images

Nelaskavi naziv najslabšega letališča na svetu je romal na Kreto. Heraklion je ocenjevalo 21.000 uporabnikov, povprečna ocena pa je bila 2,6. »Majhno je in ni dobro vzdrževano. Pogrešal sem čistočo, še posebno v precej redkih sanitarnih prostorih,« je zapisal eden od ocenjevalcev. Med prvih pet najslabših letališč so se uvrstili še francosko Bordeaux-Merignac, letališče Manchester v Veliki Britaniji, berlinsko mednarodno letališče Willy-Brandt in belgijsko Brussels-South Charleroi. Slednjemu je 19.000 ocenjevalcev dodelilo ocene, ki so dale povprečno 3,2. »To je najslabše letališče, kar sem jih kdaj obiskal. Za obisk stranišča zaračunavajo, kljub temu pa so ta polomljena in umazana,« pravi uporabnik s spletnim imenom Odin Van Helvoort.