Za glavo operativca Al Kaide v Kabulu pet milijonov dolarjev

Soustanovitelj talibanov v Kabulu na pogovorih o oblikovanju vlade

V Kabulu se mudi, ki ga iščejo ZDA, za njegovo izročitev pa so pripravljene plačati pet milijonov dolarjev. Stric namestnika vodje talibanovje v petek vodil molitev v eni od mošej v Kabulu, piše britanski BBC. Še en vidnejši član mreže Hakanii naj bi bil prav tako že v Kabulu, kjer se je srečal z nekdanjim predsednikomin vodjo visokega sveta za spravoMreža Hakani je ena najmočnejših iskrajnih skupin, s katero so v zadnjih letih povezali večino nasilnih napadov proti afganistanskim silam in zahodnim zaveznikom. Po pričakovanjih bodo igrali pomembno vlogo v novem režimu.Medtem je v Kabul na pogovore o vzpostavitvi nove afganistanske vlade prišel soustanovitelj talibanov in eden njihovih najvišjih predstavnikov mulaBaradar je bil eden najbolj zaupanja vrednih sodelavcev ustanovitelja in prvega vodje talibanov mule. Najprej se je boril proti sovjetskim četam med invazijo države na Afganistan, kasneje pa je bil eden najpomembnejših poveljnikov talibanov. Po invaziji ZDA leta 2001 in propadu talibanske vlade se je Baradar boril proti silam zahodne koalicije. Leta 2010 so ga pakistanske in ameriške posebne službe ujele na jugu Pakistana.Leta 2018 je bil izpuščen iz zapora. Posebni odposlanec ZDA za Afganistanje kasneje povedal, da so njegovo izpustitev zahtevale ZDA. Februarja 2020 je v imenu talibanov v Dohi podpisal mirovni sporazum z ZDA za končanje ameriške vojaške prisotnosti v Afganistanu. Pogovarjal se je s takratnim ameriškim predsednikomin se večkrat srečal z nekdanjim državnim sekretarjem ZDA. V skladu s sporazumom so se morali Američani umakniti iz Afganistana, talibani pa opustiti teroristične dejavnosti in začeti pogajanja z vlado v Kabulu.