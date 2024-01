Za najdražjo ribo je odštel tri milijone

NI SAMO prestolnica Japonske, je tudi največje mesto na svetu, kar je najpomembneje, pa tudi najbolj varno. Metropola z okolico šteje skoraj 40 milijonov prebivalcev, a gnečo ljudi boste zaznali le, če se boste na Japonsko odpravili med spomladanskim cvetenjem češenj.

Najbolj zagrizeni si ponudbo temeljito ogledajo še pred začetkom dražbe.

Mesto kar vabi k odkrivanju galerij in inovativnih muzejev ter neverjetnih krajev, kot je največja ribja tržnica na svetu – Tojosu. Tokio ima tri mestne tržnice, a le ena je tista največja, kjer gre vsak dan v promet več kot 600 ton svežih rib, med katerimi pa kraljuje tun. Ta ima posebno mesto v japonski kulinariki in ga zato upravičeno postavljajo na piedestal. Verjetno ste že slišali za rekord, ki ga je ta riba dosegla leta 2019, ko je japonski poslovnež odštel kar 3,1 milijona dolarjev (2,8 milijona evrov) za 278 kilogramov težkega modroplavutega tuna.

Sveže ribe imajo na koncu pred odrezanim repom večjo zarezo za vpogled v strukturo ribe.

Izžrebajo srečneže

Tojosu je torej ime, ki ga med obiskom Tokia ne smete izpustiti. Veletržnica je kraj, kjer zadnja leta v zgodnjih jutranjih urah poteka borza tunov, dogodek brez primere. Toliko tunov na enem mestu boste lahko videli samo tam, a le če boste vstali dovolj zgodaj. Dražba se namreč začne točno ob 5.30, a javni mestni prevoz takrat še ni dejaven, zato vas bo do tržnice, ki ni v središču mesta, moral odpeljati taksi. Za najbolj željne ogleda to ni težava, a dogodek je zelo priljubljen, zato je uprava tržnice 2018. uvedla loterijsko spletno žrebanje 120 srečnežev, ki si bodo lahko ta dogodek ogledali od blizu. Nam je pri koordinaciji obiska pomagal TCVB, ki v Tokiu skrbi za promocijo mesta.

Dražba svežih rib na tržnici Tojosu je pravi spektakel.

Srečneži si torej lahko spektakel ogledajo z delno zastekljene terase s pogledom na dogajanje, ravno dovolj blizu, da se sliši vsa energija glasnih dražiteljev v japonščini. V velikanski ohlajeni hali so tuni razdeljeni na sveže in zamrznjene. Največ zanimanja je za sveže, saj je tržnica odprta le pet dni v tednu, na prodaj pa niso le tuni iz Japonske, tudi iz najbolj oddaljenih morij sveta. Med svežimi prodajajo samo tune z najkakovostnejšim mesom, to pa so modroplavuti, rumenoplavuti in velikooki.

Začne se točno ob 5.30.

Glede na sezono in razpoložljivost na dražbi prodajo do 200 svežih in do 1000 globoko zamrznjenih. Najzahtevnejši kupci so bili že tam, ko smo mi še spali. Ob našem prihodu so si že debelo uro pred dražbo ogledovali sveže ulovljene tune z japonsko natančnostjo; da se kupci lažje odločijo o kakovosti, imajo sveže ribe na koncu pred odrezanim repom večjo zarezo za vpogled v strukturo ribe.

Samo 20 minut

Dražbe vodijo dražitelji petih veletrgovcev, kot kupci pa sodelujejo veletrgovci posredniki in registrirani kupci. In kot se spodobi za japonsko natančnost, je dražbo ob 5.30 naznanil ročni zvon. Potekala je tako energično, glasno ter hitro, da je bilo že po dobrih 20 minutah vsega konec. Pozornost so potem namenili veliko večji ponudb tunov, zamrznjenih, prodano blago je potem takoj romalo v transportne zabojnike do restavracij s sušijem. Nazadnje ponudijo še globoko zamrznjene tune, pri –60 stopinjah Celzija.

4000 restavracij s sušijem je v Tokiu.

Tojosu, kot rečeno, ni edina ribja tržnica v mestu, preostali dve sta zelo stari, prva je Cukiji, ki se hvali tudi z velikim številom restavracij, in tudi najbolj izbirčni niso razočarani. Druga, Adači, je od središča mesta precej odmaknjena; tam smo srečali prijazne domačine, ki so ravno rezali velikega tuna na kose za maloprodajo. Obe tržnici imata svoj čar, a velikanka Tojosu je vsekakor zanimiva destinacija, tako za domačine kot turiste, znamenitost mesta, vredna obiska. Ne glede na to, ali ste ljubitelj morske hrane ali preprosto iščete lokalni utrip, Tojosu vas bo preprosto navdušil.