Podjetna umetnica našla tržno nišo: za klobučevinasto žemljico želi 250 dolarjev (FOTO)

Umetniki se dandanes težko izkopljejo iz anonimnosti, saj jih, če ne ustvarijo nečesa res megalomanskega, všečnega ali zanimivega, v množici ustvarjalcev težko opazimo. Svojevrstnega načina, kako pritegniti pozornost, se je domislila britanska umetnica Lucy Sparrow, ki iz klobučevine šiva hrano in izdelke iz znanih verig trgovin in restavracij.

Med njenimi umetninami najdemo hamburgerje, ocvrt krompirček, pico in še kaj, vsi ti posnetki priljubljenih poslastic pa imajo tudi oči. Iz klobučevine je izdelala priljubljene pisane bombone M&M, čokoladico twix in Heinzove konzerve s pečenim fižolom. Izdelala je tudi zobno kremo colgate.

Poustvarila McDonalds

Umetnica pogosto posname kar celotno trgovino ali lokal. Pred časom je iz klobučevine poustvarila McDonalds, trenutno pa je v New Yorku odprla začasno pekarno, v kateri ponuja pecivo in žemljice – seveda iz klobučevine. Inštalacija Feltz Bagels vključuje 30.000 kosov, ki skupaj poustvarjajo značilne newyorške judovske trgovine na East Sidu.

Vse izdelke skroji in sešije sama.

Umetnica v svoji začasni trgovini tudi prodaja – eno žemljico iz klobučevine lahko kupite za 250 dolarjev (238 evrov). Za tiste s plitvejšimi žepi so na voljo tudi cenejši izdelki, najcenejše kose je mogoče kupiti že za 10 dolarjev (9,5 evra). »To so žemljice, kakršne kupujete v resničnem življenju, le da jih za vas sešijem,« razlaga umetnica, ki pojasnjuje, da se je za takšno umetnost odločila, ker želi, da bi ljudje z umetnostjo komunicirali, ne pa da jo le občudujejo, kot je to v muzejih in galerijah.

Umetnica, ki deluje pod geslom Sew your Soul, kar bi v slovenščino prevedli kot zašijte svojo dušo, vse izdelke skroji in sešije sama. Za trenutno newyorško razstavo je šivala devet mesecev.