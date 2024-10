WHO opozarja na katastrofalne razmere

Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes opozoril na katastrofalne razmere na severu Gaze, kjer potekajo »intenzivne vojaške operacije, ki se odvijajo okoli zdravstvenih ustanov in v njih«. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na Gazo, poročajo tuje agencije.

Razmere na severu Gaze so katastrofalne, je Tedros zapisal na družbenem omrežju X in opozoril na »kritično pomanjkanje medicinskih potrebščin, ki ga spremlja zelo omejen dostop« do oskrbe.

Msuya opozorila

Vršilka dolžnosti vodje generalnega podsekretarja ZN za humanitarne zadeve Joyce Msuya pa je opozorila, da »celotnemu prebivalstvu severne Gaze grozi smrt«. Izraelske sile je obtožila, da so v nedavnih operacijah na severu Gaze pokazale »neupoštevanje osnovne človečnosti«.

»Kar počnejo izraelske sile v obkoljeni severni Gazi, se ne sme nadaljevati,« je sporočila

V napadih so bile poškodovane bolnišnice, pridržani zdravstveni delavci, požgana zavetišča, reševalnim službam pa je bil onemogočen dostop do prizadetih, je opozorila, poroča BBC.

V izraelskih napadih na Gazo je bilo v zadnjih dveh dneh ubitih najmanj 77 ljudi, skupaj pa so izraelski napadi doslej zahtevali 42.924 življenj, je danes sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.