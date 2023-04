Wagnerjevci ustavili topniški ogenj v najbolj brutalni bitki. Ne boste verjeli, kaj je razlog

Vodja ruske skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je včeraj izjavil, da je prekinil topniško obstreljevanje na Bakhmut, da bi ukrajinskim silam na drugi strani frontne črte omogočil, da mesto varno pokažejo ameriškim novinarjem.

Wagner vodi ruski napad na Bakhmut in ta boj je daleč najdaljši in najbolj krvav od začetka invazije februarja lani, poroča srbski Blic.

Sprejeta je bila odločitev o ustavitvi topniškega ognja, da bi lahko ameriški novinarji varno posneli dogajanje v Bahmutu in odšli domov, je dejal Prigožin v zvočnem sporočilu, ki ga je objavila njegova tiskovna služba in poročal The Guardian.

Ukrajinske sile je tudi posvaril, naj ne pripeljejo dodatnih sil pod krinko novinarskega obiska. Reuters je dejal, da ne more takoj neodvisno potrditi, ali je Wagner dejansko nehal streljati ali ne.

Dan prej je Prigožin kritiziral rusko obrambno ministrstvo, ker njegovim borcem ni poslalo prepotrebnih pošiljk streliva, poroča The Guardian.

Čeprav naj bi se Rusi pripravljali na zadnji udarec v Bakhmutu - po poročanju ukrajinskih medijev naj bi v zahodnem delu mesta ostalo še eno oporišče njihovih sil - se Ukrajinci upirajo napadom in poskusom sovražnika, da bi prevzel nadzor nad strateškim mestom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno dejal, da je »nemogoče, da bi se odpovedali Bakhmutu«.

»Nemogoče je odnehati, ker bo to pomagalo razširiti bojno fronto in bo dalo ruskim silam in Wagnerju možnost, da zasedejo več našega ozemlja,« je dejal Zelenski in dodal, da če Rusija zavzame Bakhmut (rusko Artjomovsk), lahko služi kot odskočna deska za napredovanje v dve večji mesti v regiji Doneck - Kramatorsk in Slavyansk.

Po tajnih dokumentih Pentagona, ki so v javnost pricurljali v začetku aprila, so Američani Ukrajincem svetovali, naj se odpovejo Bakhmutu, a so ti to zavrnili.