Vučićevi kršili protokole v New Yorku, srbski mediji: To so Združeni narodi, ne Pink TV

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se z delegacijo mudi za zasedanju Združenih narodov v New Yorku, očitno mu ne gre vse tako kot si je zamislil. Vučić je razburil predsedujočo Vanesso Fraser, njegova svetovalka pa je dobila opomin, ker je Vučića med govorom nonšalantno snemala.

Ko je Fraserjeva dala besedo Vučiću, je dejala, da je bilo predhodno dogovorjeno, da ima vsak od govorcev tri minute, a očitno se Vučić s tem ni strinjal, popravil je Fraserjevo in rekel, da to ni bilo dogovorjeno. Predsedujoča se Vučiću ni pustila in je rekla, da je bilo to dogovorjeno, a Vučić je še enkrat skočil v njeno besedo in rekel, da to ni bilo dogovorjeno. Fraserjeva je še enkrat poudarila, da je bila minutaža dogovorjena z njeno namestnico in da ne bo dopustila, da jo predstavlja kot lažnivko. Ob em je še nekajkrat udarila po mizi.

Pozornost pa je pritegnila tudi Vučićeva svetovalka Suzana Vasiljević, ki ga je snemala med govorom. V nekem trenutku je do nje pristopil moški in jo opozoril, domnevno je šlo sodelavca iz protokolarne službe, ki je svetovalko opozoril, da je snemanje z mobilnim telefonom v dvorani prepovedano.

Posnetki in fotografije dogajanja so hitro zaokrožili po spletu, nekateri srbski mediji pa se Vučiću in njegovi delegaciji že posmehujejo. V enem izmed komentarjev so celo zapisali, da se več kot očitno Vučićevi sodelavci ne znajdejo najbolje na takšnem nivoju. Zapisali so še: »To so Združeni narodi, ne pa Pink ali Happy TV«.