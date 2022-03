Vse več otroških smrtnih žrtev v Ukrajini (FOTO)

Medtem ko vodilni politiki sedijo za pogajalsko mizo, se na ulicah preliva kri. Barantajo z našimi življenji, so besni in hkrati na smrt prestrašeni državljanke in državljani Ukrajine, ki so v tednu dni, odkar so se začeli strahoviti napadi, med civilisti prešteli že več kot 350 žrtev, med njimi tudi najmanj 14 otrok, več sto ljudi je ranjenih.

Neprizanesljivo udrihajo tudi po stanovanjskih soseskah. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Pa tudi če se vse skupaj konča jutri, je za nas prepozno, opozarjajo: ruska invazija je usodno zaznamovala našo generacijo, nikoli več se ne bomo pobrali, skozi solze vpijejo tisti, ki so med spopadi izgubili svoje najbližje, medtem ko na dan prihajajo pretresljive zgodbe družin, ki jim ni uspelo pobegniti na varno.

Tako denimo družina deklice Poline, četrtošolke iz Kijeva, ki je s starši, bratcem in sestrico zapuščala prestolnico, ko so nanje streljali Rusi. Ubili so vse razen Polininega bratca in sestrice, ki se za življenje borita v bolnišnici. A niti tam nista na varnem, kajti strahovi, da bi Rusi utegnili načrtno napadati ravno najranljivejše civilne ustanove, šole in vrtce, ki so za mnoge postali zatočišča in bolnišnice, so čedalje večji.

Ruske sile, ki neprizanesljivo udrihajo po stanovanjskih soseskah, tako potrjujejo ravno najokrutnejšo plat vojne, povrhu pa strah vzbuja uporaba kasetnega streliva, ki je po mednarodni konvenciji prepovedano, saj vsebuje več manjših delcev, ki se razpršijo po širšem območju. Številni lahko ostanejo neeksplodirani tudi več let in tako smrtno ogrožajo civilno prebivalstvo še po koncu spopadov.

7,5 milijona ukrajinskih otrok živi v negotovosti in strahu.

Za zdaj je uničenih sedem izobraževalnih ustanov, umrla sta tudi dva učitelja, žrtev med civilnim prebivalstvom pa je iz dneva v dan več. Pretresljive zgodbe piše tudi življenje v zakloniščih, kjer so sicer zavarovani pred strelivom in eksplozijami, a strah pred jutrišnjim dnem je neizmeren. Mnogi so v minulih dneh tam tudi privekali na svet in se zdaj stiskajo v toplem materinem naročju; še dobro, da se ne zavedajo, da je njihova prihodnost iz ure v uro manj rožnata in da so pripadniki nesrečne generacije 7,5 milijona ukrajinskih otrok, ki jim neposredno grozi humanitarna kriza.