Vsak tretji dočaka 90 let in več: ugotavljali so, v čem je njihova skrivnost

Na svetu je peščica območij, kjer je nekaj povsem običajnega, da prebivalci živijo prek 90, celo sto in več let. In to skorajda brez zdravstvenih težav, ki jih običajno povezujemo z visoko starostjo. Eno takšnih območij je na Japonskem, drugo v Kostariki, tretja v ZDA, dve pa sta zelo blizu nas, na Sardiniji in v Grčiji.

Na grškem otočku Ikaria denimo vsak tretji prebivalec dočaka vsaj 90 let, pravijo celo, da tam živi največ 90-letnikov na svetu. Strokovnjaki z medicinske fakultete v Atenah so se zato odločili, da poskušajo ugotoviti, kaj je njihova skrivnost.

Tudi po vinu posežejo

Preučili so prehranjevalne navade na stotine prebivalcev z Ikarie in našli skupni imenovalec njihove prehrane – veliko stročnic, rib in oljčnega olja ter izredno malo rafiniranega sladkorja. Radi imajo tudi kavo in vino, na dan denimo zaužijejo dve do tri skodelice kave ter tri do štiri kozarce vina. Rdeče meso jedo v povprečju petkrat na mesec, prav tako pa ni zanemarljiv podatek, da večina ljudi uživa zelenjavo, ki so jo pridelali sami na svojih vrtičkih ali kupili na lokalnih tržnicah od kmetov, ki ne uporabljajo pesticidov.

Ikaria je eno redkih tako imenovanih modrih območij na svetu. FOTO: Gatsi/getty Images

Vse to jim pomaga, da izredno dolgo ostanejo vitalni, za srčno-žilnimi boleznimi, demenco, rakom in depresijo pa zbolijo veliko pozneje kot njihovi vrstniki z drugih delov sveta, še posebno večjih mest. Do visoke starosti pa jim ne pomagata le hrana in pijača, domačini na Ikarii so zelo aktivni med rjuhami, tudi po dopolnjenem 90. letu, veliko se smejijo in družijo, in, kar je po mnenju mnogih strokovnjakov najpomembnejše, pešačijo.

V odročnih vasicah imajo redki avtomobile, saj jih ne potrebujejo, tam je namreč vse blizu ter dosegljivo peš ali s kolesom, posledično pa tudi dihajo veliko čistejši zrak.