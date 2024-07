Vročinski pekel v porodnišnici, ona pa: »Obstaja ventilator. Ko si seksala in se potila, klime nisi rabila« (VIDEO)

Zadnje dni v Srbiji odmevajo razmere na eni od ginekoloških klinik. Gre namreč za nedelujoče klimatske naprave na na Ginekološki porodniški kliniki Narodna fronta v Beogradu. Nosečnice, porodnice in dojenčki težko prenašajo peklensko vročino, o čemer pričajo tudi fotografije, na katerih so v sobah spuščene rolete, ki skrbijo za čim nižjo temperaturo, in ventilatorji, ki jih hladijo.

Se je pa ob tem na omrežju X pojavil posnetek ženske, ki je odmeva v državi.

»Ali je na primer nujno, ko se otrok rodi prezgodaj in potrebuje inkubator in elektriko ali klimo? Obstaja ventilator. Ne bo konec sveta. Ko si seksala in se potila, klime nisi rabila. Resnično mislim, zdaj bom nesramna, ampak vseeno sem ženska. Tudi jaz sem rodila in ni nič strašnega, ni konec sveta. Vsi ste rojeni na dvoru, pozabili ste, od kod so vaši stari starši. Do včeraj je babica rodila na travniku, danes pa ti: 'O, klima'«

Posnetek je seveda sprožil številne odzive. Medtem ko so nekateri zapisali, da želi le pritegniti pozornost, so drugi njene besede ostro obsodili.