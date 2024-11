Vrnitev v Belo hišo: Trump prestopil magično mejo in še utrdil zmago

Republikanec Donald Trump je z zmago v zvezni državi Michigan še utrdil zmago na predsedniških volitvah v ZDA. Skupno je doslej osvojil že 292 elektorskih glasov, s čimer je krepko prestopil mejo 270 elektorskih glasov in si zagotovil vrnitev v Belo hišo.

Glede na zadnje podatke je Trump slavil v 27 zveznih državah, prejel pa je tudi en glas v zvezni državi Maine. Skupno je tako doslej osvojil 292 elektorskih glasov. Demokratska kandidatka Kamala Harris je medtem slavila v 19 zveznih državah in osvojila tudi po en glas v Mainu in Nebraski. Skupno ima 224 elektorskih glasov.

Ključne za zmago so bile t. i. nihajoče zvezne države. Republikanec je po oceni AP zmagal v Severni Karolini, Georgii, Pensilvaniji, Wisconsinu in Michiganu, medtem ko izid v Nevadi in Arizoni še ni znan, je pa Trump za zdaj tudi tam v vodstvu. V vodstvu je tudi na Aljaski, v državi Maine pa bo preostala dva glasova verjetno dobila Harris.

Trump si je s prestopom meje 270 elektorskih glasov zagotovil vrnitev v Belo hišo. Tokrat je glede na do sedaj preštete glasovnice osvojil tudi večinsko podporo med volivci. Prejel je namreč nekaj več kot 71,8 milijona, Harris pa okoli 67 milijonov glasov.

Trump bo tako postal 47. predsednik ZDA, položaj bo prevzel 20. januarja. Še pred tem bodo o njem glasovali elektorji, nato pa bo moral rezultat potrditi kongres.