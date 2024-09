Vrag vzel šalo: Izrael razglasil izredne razmere, zaskrbljena tudi Slovenija (VIDEO)

Zaradi hude zaostritve spopadov med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah na jugu Libanona je izraelska vlada za vso državo razglasila izredne razmere.

Izredne razmere do ponedeljka

Izredne razmere naj bi bile v veljavi do ponedeljka, poročajo izraelski mediji. Razglasitev med drugim pomeni, da bodo lahko omejili večja zborovanja, a zaenkrat vojska ni podala dodatnih navodil, še poroča dpa.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sicer za danes sklical sejo varnostnega kabineta.

Izrael je danes izvedel enega najobsežnejših napadov na šiitsko gibanje Hezbolah na jugu in vzhodu Libanona. Napad so izvedli tudi v prestolnici Bejrut, kjer naj bi ciljali na poveljnika gibanja v južnem Libanonu Alija Karakeja.

Skupno so zadeli več kot 1100 ciljev. V napadih je bilo ubitih najmanj 274 ljudi, od tega 21 otrok, še več kot 1000 jih je bilo ranjenih.

Gibanje se je odzvalo s povračilnimi napadi na Izrael, ki so med drugim sprožili sirene v Haifu, kjer so se številni zatekli v zatočišča.

Zaskrbljena tudi Slovenija

Slovenija je izjemno zaskrbljena zaradi stopnjevanja nasilja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, je danes v luči smrtonosnih izraelskih napadov na Libanon sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Pozvalo je k zadržanosti in opozorilo, da Libanon ne sme postati naslednja Gaza.

»Pozivamo k čimprejšnjemu izvajanju resolucije 1701 in izpostavljamo potrebo po zadržanosti. Prekinitev ognja potrebujemo takoj, saj je treba tlakovati pot k trajnemu miru v regiji. Libanon ne sme postati naslednja Gaza,« je na omrežju X zapisalo ministrstvo, ki je z resolucijo mislilo poziv Varnostnega sveta ZN h končanju sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom.