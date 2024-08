Vrag odnesel šalo: Rusi zagrozili s tretjo svetovno vojno in opozorili, da ne bo omejena na Evropo

Ukrajina je 6. avgusta vdrla v zahodno rusko regijo Kursk in zavzela del ozemlja v največjem napadu tuje države na Rusijo po drugi svetovni vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da se bo Rusija dostojno odzvala na napad.

Rusija je ocenila, da se Zahod za igra z ognjem, ko razmišlja o tem, da bi Ukrajini dovolil, da z zahodnimi raketami napade globoko v rusko ozemlje, in opozorila ZDA, da tretja svetovna vojna ne bo omejena na Evropo.

Sergej Lavrov, Putinov zunanji minister več kot 20 let, je dejal, da Zahod poskuša zaostriti vojno v Ukrajini in si prizadeva za težave z upoštevanjem ukrajinskih zahtev po omilitvi omejitev za uporabo orožja, dobavljenega iz tujine. Od invazije na Ukrajino leta 2022 je Putin večkrat opozoril na tveganje veliko širše vojne, ki bo vključevala glavne jedrske sile sveta, čeprav je dejal, da Rusija ne želi konflikta z Natom pod vodstvom ZDA.

Zelenski želi Bidnu predstaviti načrt za konec vojne v Ukrajini Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da namerava ameriškemu kolegu Joeju Bidnu septembra predstaviti načrt za končanje vojne v Ukrajini. Načrt bo po lastnih navedbah predstavil še kandidatoma za položaj v Beli hiši, saj bo Ukrajina tudi po novembrskih predsedniških volitvah potrebovala podporo Washingtona. Zelenski je pojasnil, da je vdor ukrajinskih sil v obmejno rusko regijo Kursk del tega načrta, vendar dodatnih podrobnosti ni navedel. Načrt naj bi vključeval gospodarske predloge ter opisoval prihodnjo vlogo Ukrajine v mednarodni varnostni arhitekturi in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bo Rusija pristala na konec vojne.

»Zdaj znova potrjujemo, da je igranje z ognjem, in oni so kot majhni otroci, ki se igrajo z vžigalicami, zelo nevarna stvar za odrasle strice in tete, ki jim je v eni ali drugi zahodni državi zaupano jedrsko orožje,« je dejal Lavrov novinarjem v Moskvi.

Ruska jedrska doktrina

Ruska jedrska doktrina 2020 določa, kdaj bo njen predsednik razmislil o uporabi jedrskega orožja: na splošno kot odgovor na napad z uporabo jedrskega ali drugega orožja za množično uničevanje ali konvencionalnega orožja, ko je ogrožen sam obstoj države. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v začetku tega meseca dejal, da je napad na rusko regijo Kursk pokazal, da so bile grožnje Kremlja s povračilnimi ukrepi blef.

Zelenski je dejal, da zaradi omejitev, ki so jih uvedle zaveznice, Ukrajina ne more uporabiti razpoložljivega orožja za ciljanje nekaterih ruskih vojaških ciljev. Zaveznike je pozval k drznejšim odločitvam glede pomoči Kijevu v vojni. Rusija je Ukrajino nato obtožila uporabe zahodnega orožja v Kursku, vključno z britanskimi tanki in ameriškimi raketnimi sistemi. Kijev je potrdil, da je za uničenje mostov v Kursku uporabil ameriške rakete HIMARS. Putinov vodja zunanje obveščevalne službe Sergej Nariškin je v torek dejal, da Moskva ne verjame trditvam Zahoda, da nima nič opraviti z napadom na Kursk, navajaho ruski mediji.