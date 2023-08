Vse bolj napeto: se severnokorejski samodržec pospešeno pripravlja na vojno?

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je odstavil načelnika generalštaba vojske Pak Su Ila ter ga zamenjal z njegovim namestnikom Ri Džong Gilom. »Ri Džong Gil je že dolgo pomemben član severnokorejske vojaške elite. Preden mu je uspelo zasesti ta pomembni položaj, je zasedal mnogo bolj ali manj pomembnih, ni mu šlo vedno vse po načrtih. Pred sedmimi leti se je celo govorilo, da so ga dali usmrtiti, ko je med enim od premeščanj za nekaj časa izginil,« je za CNN dejal profesor mednarodnih odnosov na univerzi v Seulu Leif-Eric Easley.

Kaj se je zgodilo, da se je Pak voditelju tako zelo zameril, da ga je odstavil komaj sedem mesecev po tem, ko je bil na položaj imenovan, ni znano. Po poročanju CNN je Kim Džong Un obenem odstavil ali premestil še druge vodilne častnike, a katere, ni znano. V Severni Koreji sicer redno premeščajo tiste na vodilnih položajih, nekateri se pozneje pojavijo na novih, drugi povsem izginejo iz javnega življenja.

Se pa Kim Džong Un, kot kaže, pospešeno pripravlja na vojno z Južno Korejo, na srečanju z generali, kjer je zamenjal načelnika, je menda govoril o obsežnih vojaških akcijah proti južni sosedi, krepitvi priprav na vojno, povečani proizvodnji orožja in števila vojaških vaj. Med vedno bolj zaostrenimi razmerami na Korejskem polotoku bodo v Severni Koreji 23. avgusta potekale tudi vaje civilne zaščite, v katerih bo morala sodelovati večina od 51 milijonov prebivalcev države, vadili pa bodo evakuacijo v podzemna zaklonišča. Kot so ob napovedi omenjenih vaj sporočili iz Pjongjanga, so se zanje odločili zaradi »vedno pogostejših provokacij Seula«.