Von der Leyen: Zahodni Balkan spada v EU

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes na delovnem kosilu gostila voditelje držav Zahodnega Balkana, ki so Bruslju pred tem morali poslati načrte reform. Kot je sporočila, vseh šest držav Zahodnega Balkana spada v Evropo, ob tem pa delajo tudi na približevanju njihovih gospodarstev Evropski uniji.

Delovnega kosila v Bruslju so se danes udeležili predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto, srbski predsednik Aleksandar Vučić ter premierji Albanije, Črne Gore, Kosova in Severne Makedonije, Edi Rama, Milojko Spajić, Albin Kurti in Hristijan Mickoski.

»Vseh šest držav spada v Evropo. To je tisto, na čemer delamo,« je danes sporočila von der Leyen na družbenem omrežju X.

Dodala je, da s šest milijard evrov vrednim načrtom EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana vzporedno delajo tudi na približevanju njihovih gospodarstev in trgov evropskim.

Dokument BiH ni izpolnjeval kriterijev

Voditelji držav Zahodnega Balkana so s predsednico Evropske komisije obravnavali reformne načrte, ki so jih države ta mesec morale posredovati Bruslju.

Ursula von der Leyen je danes napovedala tudi deset milijard evrov za pomoč državam članicam EU, ki so jih v zadnjih dneh prizadele uničujoče poplave. Te so opustošile dele srednje in vzhodne Evrope ter skupno terjale 24 smrtnih žrtev.

Kot je v začetku meseca pojasnila von der Leyen, bodo reformni načrti podlaga za izplačila iz načrta, države pa bodo ob izpolnitvi vseh reform prejele približno toliko sredstev na prebivalca, kot bi jih iz kohezijske politike EU.

Reformne načrte so Bruslju pravočasno posredovale vse države razen BiH, danes piše mreža Radio Slobodna Evropa, ki se sklicuje na dobro obveščene vire v Bruslju. Kot še navaja RSE, dokument o načrtu rasti, ki ga je Bruslju posredovala BiH, ni izpolnjeval vseh kriterijev.

Načrt, vreden šest milijard

Vučić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug danes medtem sporočil, da prvo tranšo v znesku 112 milijonov evrov lahko pričakujejo že oktobra ali novembra, medtem ko načrt za Srbijo skupno predvideva 1,58 milijarde evrov.

Kurti je medtem poudaril, da je širitev EU najboljši odgovor tistim, ki ogrožajo mir in enotnost Evrope. »Zdaj, ko je širitev znova na dnevnem redu EU, se veselimo pridobitve statusa kandidatke,« je zapisal na omrežju X in dodal, da se zavezanost Kosova reformam, razvoju in demokraciji le še krepi.

Spajić pa je prepričan, da je Črna gora na dobri poti do članstva v EU. »Načrt rasti bo dal zagon našemu nadaljnjemu gospodarskemu napredku, reformna agenda, ki jo bomo sprejeli naslednji teden, pa bo zagotovila našo pospešeno pot do polnopravnega članstva. Cilj je jasen - Črna gora, 28. članica do leta 2028,« je zapisal na omrežju X.

EU želi z načrtom za spodbujanje gospodarske rasti držav Zahodnega Balkana pospešiti njihovo približevanje EU, zlasti na področju sprejemanja potrebnih reform. V ta namen je vzpostavila nov finančni instrument za obdobje 2024-2027, vreden šest milijard evrov. Od tega so štiri milijarde posojil in dve milijardi nepovratnih sredstev.