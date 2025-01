Volitve na Hrvaškem: na voliščih podobno število volivcev kot v prvem krogu

Na Hrvaškem se je danes ob 7. uri odprlo več kot 6500 volišč, na katerih poteka drugi krog predsedniških volitev. Do 11.30 je po podatkih državne volilne komisije glasovalo 460.890 ljudi, kar predstavlja 13,8 odstotka volilnih upravičencev. To je nekaj več kot v prvem krogu volitev, ko je do te ure na volišča prišlo 459.502 ljudi, poroča N1.

Volišča bodo odprta do 19. ure, na njih pa volivci odločajo med dosedanjim predsednikom Zoranom Milanovićem in kandidatom s podporo vladajoče HDZ Draganom Primorcem.

Milanović je z veliko prednostjo zmagal v prvem krogu 29. decembra, javnomnenjske ankete pa mu napovedujejo prepričljivo zmago tudi v drugem krogu.

Primorac je po oddaji svojega glasu na volišču v Zagrebu povedal, da so vse volitve zgodovinske, današnje glasovanje pa je po njegovih besedah pomembno zato, ker se odloča o predsedniku za prihodnjih pet let, prihodnosti Hrvaške in smeri, v katero bo šla država. Državljane je pozval, naj se udeležijo volitev in glasujejo za kandidata, ki bo, kot je dejal, prinesel mir in boljše življenje za vse državljane, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.