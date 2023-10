Voditelji EU pozvali k humanitarnim premorom v spopadih na Bližnjem vzhodu

Voditelji držav članic EU so danes na zasedanju v Bruslju pozvali k humanitarnim premorom v spopadih na Bližnjem vzhodu, da bi humanitarna pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Poudarili so še, da je treba preprečiti širjenje konflikta.

»Evropski svet izraža globoko zaskrbljenost zaradi poslabšanja humanitarnih razmer v Gazi. Poziva k stalnemu, hitremu, varnemu in neoviranemu humanitarnemu dostopu ter k sprejetju vseh potrebnih ukrepov, vključno s humanitarnimi koridorji in premori za humanitarne potrebe, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo,« so voditelji po več urah razprave zapisali v danes potrjenih sklepih vrha.

Zagotovili so, da bo EU tesno sodelovala z vsemi partnerji v regiji, da bi zaščitili civiliste ter olajšali dostop do hrane, vode, zdravstvene oskrbe, goriva in zatočišč. Zagotoviti je treba, da te pomoči ne bi zlorabile teroristične organizacije, so poudarili.

Zagotavljanje humanitarne pomoči za Gazo je bila ena od osrednjih tem današnje razprave o zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu po napadih skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael v začetku meseca. Izraelska vojska je v odziv uvedla popolno blokado Gaze in ni dovolila oskrbe te enklave z vodo, hrano, elektriko in gorivom. Medtem je v Gazo minuli konec tedna v omejenem obsegu vendarle začela prihajati mednarodna humanitarna pomoč.

Po mnenju premierja Roberta Goloba ni pomembno poimenovanje prekinitve spopadov na Bližnjem vzhodu, ampak zaščita civilistov. Kot je še povedal, je treba vse strani pozvati, da spoštujejo mednarodno humanitarno pravo. »Jaz mislim, da je to točka, od katere ne smemo odstopiti,« je dejal premier.

Vrh EU je obenem potrdil skupno izjavo predsednikov vlad in držav članic iz 15. oktobra, v kateri so obsodili napad Hamasa na Izrael. Ob tem so podprli pravico Izraela do obrambe, pri čemer mora upoštevati mednarodno pravo in mednarodno humanitarno pravo. Hamas so pozvali k takojšnji izpustitvi vseh talcev brez pogojevanja.