Vodilni vojni inštitut jasen: Putin želi razširiti vojno, pripravlja teren za spopad z Natom

Vodilni ameriški Inštitut za vojne študije (ISW) je na predvečer drugega leta od začetka vojne v Ukrajini analiziral zadnje izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina. Tako trdijo, da je bila grožnja dejansko izrečena v izjavi, ki naj bi odpravila skrbi, da Moskva predstavlja tveganje za zvezo Nato.

Po poročanju ISW je ruski predsednik v nedeljskem intervjuju za rusko državno televizijo Rossiya 1 poskušal zanikati opozorilo Joeja Bidna, da bo Rusija napadla članico Nata, če bo zmagala v vojni v Ukrajini.

Toda Putin je v komentarju na to opozorilo obtožil države Nata, da so ustvarile konflikt med Finsko in Rusijo in Finsko dobesedno potegnile v zavezništvo. »Putin je izjavil, da bodo težave s Finsko in da je vstop države v Nato spodbudil ruske uradnike, da so začeli oblikovati Leningrajsko vojaško okrožje in koncentrirati vojaške enote na severozahodu Rusije,« so pojasnili.

Dodajajo, da gre za poteze, ki kažejo na dolgoročno prestrukturiranje v smeri povečanih prizadevanj, ki naj bi Rusijo pripravila na morebiten prihodnji širši spopad proti Natu.

»Zahodno vojaško okrožje je odgovorno za rusko mejo s članicami Nata Litvo, Latvijo in Estonijo ter Finsko, vendar je pozornost tamkajšnjih vojaških uradnikov namenjena predvsem konfliktu v Ukrajini, ki je utrpela znatne izgube. Leningrajsko vojaško okrožje, ki bo imelo pod svojim nadzorom območja ob meji s Finsko, Švedsko in Arktiko, nakazuje, da Putin vidi območje kot prostor za vojaški odgovor na težave s sedanjimi in prihodnjimi članicami Nata v Skandinaviji,« ob tem navaja Sky News.