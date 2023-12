Putin bo znorel: za njim so se pojavila jezna sporočila državljanov

Ruski predsednik Vladimir Putin je na letni novinarski konferenci poročal o napredku ruskih sil v Ukrajini, kjer bo mir po njegovih besedah mogoč, ko bo Rusija dosegla svoje cilje. Med temi ostaja tudi nevtralen status Ukrajine. Kljub sankcijam in izolaciji Moskve je Putin prepričan o napredku Rusije.

»Mir bo, ko bomo dosegli svoje cilje«

Ruski predsednik je zatrdil, da ruska vojska napreduje na večini frontne črte v Ukrajini, ki se sicer v zadnjem letu dni ruske agresije skorajda ni premaknila. Moskva pri tem ohranja enake cilje – denacifikacija, demilitarizacija in nevtralen status države, je ponovil Putin in dodal, da so to tudi pogoji za mir. »Mir bo, ko bomo dosegli svoje cilje,« je dejal.

V odgovorih je ruski predsednik poskušal pomiriti Ruse, da konflikt ne bo vplival na njihova življenja, potem ko je pred dnevi potrdil, da se bo marca potegoval za še peti mandat na čelu države.

Jezna sporočila državljanov

A med konferenco so se na ekranu za Putinom pojavila sporočila, ki kritizirajo njega in vlado. Telegraph je poročal, da je šlo za »očitno napako organizatorjev«, med sporočili pa so bili napisi, kot so: »Gospod predsednik, kdaj bo prava Rusija enaka tisti na televiziji?«, »Zakaj je vaša realnost v nasprotju z realnostjo, ki jo živimo?«, »Ne kandidirajte še za en mandat«, »Pustite prostor mlajšim«, »Nimamo šolstva, zdravstva. Brezno je pred nami« ... Putin se na sporočila, ki so se pojavila, ni odzval.

Na letni novinarski konferenci, ki običajno traja več ur, Vladimir Putin odgovarja na izbrana vprašanja ruskih in tujih novinarjev, pa tudi na vprašanja državljanov na različne teme. Po navedbah ruskih medijev je bilo nanj naslovljenih vsaj 1,5 milijona vprašanj.

Putin se na sporočila, ki so se pojavila, ni odzval. FOTO: Pool Via Reuters