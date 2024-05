Drama na letu za Frankfurt: 70 potnikov nenadoma začelo bruhati

Na letu prevoznika Concorda z Mauritiusa v Frankfurt se je dogajala prava drama. Od 290 potnikov jih je 70 nenadoma začelo čutiti slabost in bruhati.

Na letališču v Frankfurtu so tako letalo pričakale reševalne službe, da so oskrbeli vse bolnike, navaja Fenix.

Let se je nadaljeval

Tiskovna predstavnica Concorda je potrdila incident in dejala, da posadka ni imela zdravstvenih težav. »Po natančnem pregledu se je let nadaljeval in letalo je varno pristalo v Frankfurtu, kjer so bili na voljo zdravstveni strokovnjaki, ki so poskrbeli za prizadete potnike,« je povedala in dodala, da so sprožili preiskavo, a da za zdaj ne želi ugibati o vzroku za težave potnikov.