Oglasil se je Putin: Bidnovo opozorilo je označil za »popolno neumnost«

Ruski predsednik Vladimir Putin je bojazni Zahoda zaradi možnega ruskega napada na državo članico zveze Nato zavrnil kot »popolno neumnost«. Ameriški predsednik Joe Biden uporablja takšna opozorila, da bi odvrnil pozornost od napak v svoji politiki do Rusije, je dejal Putin v danes objavljenem pogovoru za rusko državno televizijo.

Biden sam po besedah Putina razume, da »Rusija nima nobenih razlogov, nobenega interesa - niti geopolitičnega, niti gospodarskega ali vojaškega - za spopad z državami Nata«, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

»Nimamo nobenih ozemeljskih zahtev drug do drugega, nobene želje, da bi pokvarili naše odnose,« je o državah Nata še dejal Putin.

Šef Kremlja, ki že skoraj dve leti bije vojno proti Ukrajini, je večkrat opozarjal pred širitvijo Nata na vzhod do meje z Rusijo. Z napadom na Ukrajino želi tudi preprečiti vstop te države v Nato. Po drugi strani Ukrajina in zahodne države opozarjajo, da bo Putin v primeru zmage na ukrajinskih tleh napadel še baltske članice Nata in druge države severnoatlantskega zavezništva, poroča dpa.

Kaj se dogaja z rusko sosedo Finsko?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Zahod, naj Kijevu zagotovi toliko vojaške podpore, da bo Rusija v vojni utrpela strateški poraz in ne bo mogla nikoli več napasti druge države.

Ena od posledic Putinove invazije na Ukrajino je članstvo v Natu dolgo nevtralne ruske sosede Finske. Ruski predsednik je poudaril, da Rusija s to državo ni imela več nobenih konfliktov. »Nobenih težav ni bilo. Zdaj pa bodo, saj bomo zdaj ustvarili leningrajsko vojaško okrožje in tam skoncentrirali določene vojaške enote,« je dejal Putin, ne da bi navedel podrobnosti.

Predsednika ZDA in Ukrajine sta v torek po srečanju v Beli hiši znova poudarila, da je nadaljevanje ameriške pomoči Kijevu nujno za uspeh v vojni proti Rusiji. Biden je pri tem opozoril, da bodo v primeru ruske zmage ogrožene vse zahodne demokracije.

Dan kasneje je tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg dejal, da obstaja resno tveganje, da se Putin v primeru vojaške zmage v Ukrajini ne bo ustavil tam. Zaradi tega morajo po njegovem prepričanju zaveznice v okviru Nata še naprej vojaško podpirati Kijev.