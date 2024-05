Oče Zvitorepca, Trdonje, Lakotnika na kovancu za dva evra

Podobno, kot marsikje po svetu, tudi Republika Slovenija izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za državo ali imajo širši mednarodni pomen. In prihodnje leto, ob 100. letnici rojstva Mikija Mustra bo tako izdan »njegov« priložnostni kovanec za 2 evra. Miki Muster je s pionirskim delom na področju slovenskega animiranega filma in stripa pomembno zaznamoval marsikatero otroštvo in mladost zadnjih šestdeset let. Poznan je predvsem kot avtor stripov o Zvitorepcu, Trdonji in Lakotniku. Za Tedensko tribuno je vsak teden narisal enostransko nadaljevanje stripa o treh junakih in v dvajsetih letih ustvaril kar 45 zgodb. V šestih letih dela za Slovenski poročevalec (kasneje za Delo in Ljubljanski dnevnik) je izrisal 20 slikanic, od teh so najbolj znane Medvedek Neewa, Gozdni prijatelji, Lupinica, Lučka na severu.

Miki Muster, spominski kovanec FOTO:.

Sledenje sanjam ustvarjanja risanih filmov za otroke ga je vodilo v nemški München, kjer je kot svobodni umetnik za Bavario film lahko ustvarjal risane filme. V sedemnajstih letih dela je ustvaril za neverjetnih deset ur risanega filma, ob tem pa vsako leto zrisal še od pet do deset reklamnih filmov za ljubljansko televizijo in risal stripe za nemške naročnike. Danes velja za enega najuspešnejših ustvarjalcev na področju stripa in risanega filma v evropskem merilu. Svojim likom ni dal le zunanje podobe, temveč tudi značaj, dušo in življenje. Z njegovimi risanimi filmi in stripi smo Slovenci dobili nov poklic in osvojili novo področje filmske umetnosti, dobili pa smo tudi junake, ki so se trajno vpisali v slovensko literarno zgodovino ter v srca celih generacij bralcev in gledalcev. Miki Muster je legenda slovenskega stripa in oče slovenske animacije.

Miki Muster (uradno Nikolaj Muster), slovenski animator, ilustrator, stripar, kipar, novinar in filmski režiser, se je rodil 22. novembra, leta 1925. Miki Muster se je kot drugi otrok rodil materi, po rodu Madžarki, in očetu Slovencu – zdravniku, ki je začel prakso v Križevcih na Goričkem, kjer se je prvi rodil Mikijev starejši brat. Družina se je preselila v Mursko Soboto, kjer se je rodil Miki ter se, ko je bil star dve leti, preselila v Krmelj na Dolenjskem, kjer je bil oče zdravnik v rudniku rjavega premoga. Tam se mu je rodil mlajši brat. Pri Mikijevih osmih letih so se ponovno preselili v Ljubljano, kjer je odraščal in se šolal, razen, ko je med drugo svetovno vojno v Murski Soboti obiskoval gimnazijo, kjer je bila mama zaposlena na madžarskem okupacijskem območju. Zadnji dve leti je živel umaknjeno od javnosti v Centru starejših Notranje Gorice, kjer je umrl 7. maja 2018, star 93 let.

V skladu z zakonom so priložnostni kovanci spominski in zbirateljski kovanci. Spominski kovanci so po velikosti ter fizičnih in kemičnih lastnostih enaki tečajnim evrskim kovancem za dva evra. Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah evrskega območja. Imajo skupno stran evrskega kovanca za dva evra in nacionalno stran, ki zaznamuje dogodek, ob katerem je izdan.